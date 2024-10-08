بايرن ودورتموند وكولن وبريمن يتفاعلون لمصلحة الاحتلال !!

جاء التفاعل بشعاً ومثيراً للدهشة لمصلحة الاحتلال

تفاعلت بعض الأندية الألمانية مع ذكرى السابع من أكتوبر 2023، واقتحام حركة حماس والمقاومة الفلسطئنية للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وجاء التفاعل بشعاً ومثيراً للدهشة لمصلحة الاحتلال.

وكتب نادي بايرن ميونيخ على منصة إكس "يحيي نادي بايرن ميونيخ ذكرى ضحايا 7 أكتوبر 2023 في حدث مشترك في الكنيس اليهودي في ميونيخ اليوم".



وكتب نادي بروسيا دورتموند على حسابه على منصة إكس "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. نحن نحزن على مشجع BVB المقتول نيتا إبستين وأفكارنا مع عائلته. نحن نحزن على الضحايا ونفكر في الرهائن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط. #BringThemHomeNow". وكتب نادي بروسيا دورتموند على حسابه على منصة إكس "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. نحن نحزن على مشجع BVB المقتول نيتا إبستين وأفكارنا مع عائلته. نحن نحزن على الضحايا ونفكر في الرهائن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط. #BringThemHomeNow".



أما نادي كولن فكتب على المنصة نفسها "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. إننا نحزن على جميع الضحايا الأبرياء الذين أودت بهم الحرب حتى الآن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط". أما نادي كولن فكتب على المنصة نفسها "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. إننا نحزن على جميع الضحايا الأبرياء الذين أودت بهم الحرب حتى الآن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط".



وكتب نادي فيردر بريمن "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. نحن نحزن على الضحايا ونفكر في الرهائن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط". وكتب نادي فيردر بريمن "قبل عام، جلبت #Hamas الموت والمعاناة إلى #Israel وأشعلت حربا مستعرة حتى يومنا هذا. نحن نحزن على الضحايا ونفكر في الرهائن. ضد الإرهاب، إلى جانب جميع الشعوب المحبة للسلام في الشرق الأوسط".









