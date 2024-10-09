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فيديو - فالفيردي يتوقع طلاقه من مينا في هذه الحالة !!

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فيديو - فالفيردي يتوقع طلاقه من مينا في هذه الحالة !!
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كرة القدم

2024-10-09 | 00:37
فيديو - فالفيردي يتوقع طلاقه من مينا في هذه الحالة !!

وصل نجم ريال مدريد الى بلده أوروغواي

وصل نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي الى بلده أوروغواي، لخوض مباراتين مع منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أولها ضد بيرو المضيفة يوم السبت، وثانيها ضد الإكوادور الضيفة يوم الأربعاء المقبل.
وعند وصوله إلى أوروغواي، تحدث فالفيردي إلى وسائل الإعلام، ولعب دور البطولة في مشهد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً حين سئل عن كأس ليبرتادوريس.
فقد تلقى فالفيردي سؤالاً عن مواجهة فريقه الأم بينارول الاوروغوياني مع مضيفه بوتافوغو البرازيلي يوم الخميس 24 الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي، فيما يواجه ريفر بلايت الأرجنتيني قبل يوم مضيفه أتلتيكو مينيرو البرازيلي.
وبعد أن توقع فوز بينارول وتأهله الى نهائي ليبرتادوريس، سئل عن موقفه اذا تأهل ريفر بلايت، الفريق الذي تشجعه زوجته وأم ولديه، الإعلامية الأرجنتينية مينا بونينو، فقال "آمل أن نتواجه .. أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك طلاق".

فيديو - فالفيردي يتوقع طلاقه من مينا في هذه الحالة !!

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فيديريكو فالفيردي

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