ديفيد تريزيجيه في المحكمة متهماً من شريكته

رفعت بيلين دعوى قضائية ضد الرياضي السابق

قررت بيلين كوزيمو، البالغة من العمر 35 عاما، والشريكة السابقة للاعب كرة القدم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه حتى العام 2022، أنها لن تصمت بعد الآن.

فبعد سنوات من العلاقة، تخللتها حلقات مزعومة من سوء المعاملة، لم يتم الإبلاغ عنها أبدا بدافع الخجل والخوف، وبعد عدة أشهر من عدم الدفع المالي، رفعت بيلين دعوى قضائية ضد الرياضي السابق في محكمة في مدريد، حيث يعيش مع ابنهما منذ عامين.

فعلى الرغم من وضعه المالي المريح، وهو الذي جمع نحو 140 مليون يورو، قام تريزيجيه بتخفيض الدخل المخصص لإعالة ابنه من جانب واحد.

بدأت علاقة تريزيجيه وبيلين في العام 2012، وانتهت فجأة في العام 2022، بعد عدة حوادث فظة، وقيل بأن كوزيمو فضّلت التزام الصمت، وفقا لشكواها الاخيرة، القائمة على موقف اللاعب السابق من اعالة نجلهما البالغ من العمر سبع سنوات قريبا.







