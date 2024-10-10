الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

يورغن كلوب يتعرّض لحملة شعواء في ألمانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يورغن كلوب يتعرّض لحملة شعواء في ألمانيا
A-
A+

كرة القدم

2024-10-10 | 01:46
يورغن كلوب يتعرّض لحملة شعواء في ألمانيا

خالف مبادئه بالانضمام إلى فريق عمل شركة ريد بُل

يعتقد المشجعون والصحفيون أنّ مدرب ماينز ودورتموند وليفربول السابق قد خالف مبادئه بالانضمام إلى فريق عمل شركة ريد بُل.
وأدان الجمهور الألماني بسرعة وبأغلبية ساحقة قرار يورغن كلوب، بأن يصبح الرئيس العالمي الجديد لكرة القدم في ريد بُل، اعتبارا من 1 كانون الثاني - يناير 2025.
في ألمانيا، لطالما تعرض ريد بُل لايبزيغ، للازدراء لتحقيقه نجاحاً سريعاً ومصطنعاً على ما يبدو، بأقل قدر من الموارد، واتهم المشجعون كلوب بخيانة قيم كرة القدم التقليدية التي دافع عنها ذات مرة، من خلال التحالف مع الجهات التي تمثل العكس، وببساطة "الغضب الشعبي هائل".
أحد أكثر النقاد صخباً هو غونتر كلاين، الصحفي في "ميونيخ ميركور"، الذي نشر على منصة إكس "كلوب مزيف مثل أسنانه".
أما صحيفة دير شبيجل، فقد كتبت على الإنترنت "لقد أطلق على نفسه ذات مرة اسم الشخص العادي على النقيض من السبيشال وان لجوزيه مورينيو خلال فترة وجوده في ليفربول، ما أكسبه إعجاباً واسع النطاق، أما الآن، فقد تبنى الأعمال العادية للصناعة، المال، ما ترك معظم المشجعين غير مرتاحين".
وجاء في أحد المواقع "من خلال الانضمام إلى ريد بُل، حطّم كلوب صورته كشخصيّة لا يرقى إليها الشك، وقوّض كل ما اعتقد المشجعون أنه يمثّله، بل انه عقد اتفاقًا مع الشيطان، وهو يحفر قبره الكروي بشكل فعال، وسمعته التي لم يكن من الممكن المساس بها".
ويبقى أحد شرايين الحياة لمستقبل كلوب ، في ظل شائعات عن وضعه كمدرب وطني محتمل لألمانيا، هو البند في عقده مع ريد بُل، الذي يتيح له الخروج.
ووفقا لأوليفر مينتزلاف، أحد الرؤساء التنفيذيين لريد بُل، سيتم تكليف كلوب بمهمة التأسيس في ليفرينج، فريق الدرجة الثانية النمساوي، الذي يعمل كمركز تنموي للمواهب الشابة، حيث يُعدّ اللاعبين للانتقال في إلى سالزبورغ أو لايبزيغ، وهي عملية لم تسفر عن نتائج مهمة في السنوات الأخيرة.


    






يورغن كلوب يتعرّض لحملة شعواء في ألمانيا

رياضة

كرة القدم

ليفربول

يورغن كلوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية
01:16

وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني ميتاً في بركة السباحة في منزله

01:16

وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني ميتاً في بركة السباحة في منزله

ديفيد تريزيجيه في المحكمة متهماً من شريكته
01:13

ديفيد تريزيجيه في المحكمة متهماً من شريكته

رفعت بيلين دعوى قضائية ضد الرياضي السابق

01:13

ديفيد تريزيجيه في المحكمة متهماً من شريكته

رفعت بيلين دعوى قضائية ضد الرياضي السابق

فيديو - رونالدو خفّض قيمة قصره الإنجليزي ليجد مُشترياً
2024-10-09

فيديو - رونالدو خفّض قيمة قصره الإنجليزي ليجد مُشترياً

واصل عرض قصره الذي يقع في تشيشاير في إنجلترا للبيع

2024-10-09

فيديو - رونالدو خفّض قيمة قصره الإنجليزي ليجد مُشترياً

واصل عرض قصره الذي يقع في تشيشاير في إنجلترا للبيع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024