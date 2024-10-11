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كيف يمكن لنادي الدرجة الثالثة ضم كريستيانو رونالدو؟

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كيف يمكن لنادي الدرجة الثالثة ضم كريستيانو رونالدو؟
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كرة القدم

2024-10-11 | 04:19
كيف يمكن لنادي الدرجة الثالثة ضم كريستيانو رونالدو؟

كان العام 1864، أي قبل 160 عاما، الموعد لإنطلاق نادي ريكسهام

كان العام 1864، أي قبل 160 عاما، الموعد لإنطلاق نادي ريكسهام، ليصبح أقدم ناد في تاريخ ويلز، وثالث أقدم أندية العالم على الإطلاق.
حالياً، دخل محطة جديدة في تاريخه، مع امتلاك شركة "ريكسهام هولدينغ المحدودة"، صاحبة نادي ريكسهام، الناشط في دوري القسم الثالث الإنجليزي "ليغ وان"، قبل فترة من قبل الممثلين الأمريكيين ريان رينولدز وروب ماكيلني.
مؤخراً، طرح النجمان إمكانية الاستعانة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، كجزء من خطة للصعود بالنادي، وتحدث ويليام غالاس، مدافع فرنسا وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير الأسبق عن ذلك في حوار مع موقع "برايم كازينو".
وقال غالاس "كل شيء ممكن في كرة القدم الحديثة، لن يفاجئني ذلك، لأن المال يتحدث، وقد رأينا أنه لا شيء مستحيل هذه الأيام، حيث أصبح لاعبو كرة القدم والأندية مهووسون بعلاماتهم التجارية وفكرة الرعاية، وبات بالامكان كسب الكثير من المال، بعيداً عن رواتب الأندية".
وتابع غالاس "الآن، كل شيء يدور حول وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على ملايين المتابعين، ويتمتع كل من ريكسهام وكريستيانو رونالدو بكم كبير منهم".
وختم "رونالدو أكثر من مجرد لاعب، إنه منتج، ولا يزال يسجل الأهداف على أرض الملعب، وهناك العديد من الأندية التي لا تزال سعيدة بوجوده".





كيف يمكن لنادي الدرجة الثالثة ضم كريستيانو رونالدو؟

رياضة

كرة القدم

ريكسهام

ريان رينولدز

روب ماكيلني

كريستيانو رونالدو

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