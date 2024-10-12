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بالتزامن مع لعب المنتخب الفرنسي .. مبابي في نادٍ ليليّ في السويد

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بالتزامن مع لعب المنتخب الفرنسي .. مبابي في نادٍ ليليّ في السويد
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كرة القدم

2024-10-12 | 02:40
بالتزامن مع لعب المنتخب الفرنسي .. مبابي في نادٍ ليليّ في السويد

رصد مبابي في ملهى ليلى في العاصمة السويدية استوكهولم

بعد أن أعلن ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن غياب النجم كيليان مبابي عن المشاركة الدولية في مباريات شهر تشرين الاول - أكتوبر بسبب الإصابة، فاجأ اللاعب الجميع بمشاركته في فوز فريقه ريال مدريد بعد يومين على فياريال في الدوري الإسباني.
وزاد الطين بلّه، رصد مبابي في ملهى ليلى في العاصمة السويدية استوكهولم، أثناء فوز منتخب بلاده على منتخب الكيان الصهيوني في بودابست، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
فقد كشفت صحيفة أفتونبلاديت السويدية، أن مبابي كان في العاصمة السويدية ليلة المباراة، وتم رصده وهو يتناول العشاء في مطعم فرنسي فاخر (Chez Jolie)، قبل أن يقضي بقية ليلته في نادٍ ليلي (V)، كما شوهد وهو يغادره إلى غرفة خاصة في ساعة متأخرة من الليل.
وأوضح موقع فوت ميركاتو أنه "من المرجح أن يكون اللاعب قد حصل على إذن من ناديه بالسفر للاستمتاع بوقته في السويد، إلا أن هذه الخطوة لم تكن حكيمة، وأن هذا التصرف مجرد استراحة شخصية في توقيت حساس".


بالتزامن مع لعب المنتخب الفرنسي .. مبابي في نادٍ ليليّ في السويد

رياضة

كرة القدم

ديدييه ديشامب

كيليان مبابي

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