اسم مفاجيء على لائحة ورثة تين هاغ في مانشستر يونايتد

عانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد أن عانى مانشستر يونايتد من أسوأ انطلاقة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد ثماني نقاط فقط من سبع مباريات، تبحث ادارة النادي في وراثة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، حيث ظهر اسم مفاجئ في قائمة الخيارات.

وتجنب تين هاغ الإقالة بعد اجتماع لمسؤولي مانشستر يونايتد دام ست ساعات يوم الثلاثاء الماضي، لكن الوضع قد يتغير إذا استمرت النتائج السلبية.

وتدارست ادارة مانشستر يونايتد الأسماء في حالة إقالة تين هاج، وكان بينها الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ السابق، وغراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي السابق.

وذكرت صحيفة الصن البريطانية اسم مرشح وصفته بـ"الصادم"، هو إيدين تيرزيتش، مدرب بروسيا دورتموند الألماني السابق، وأضافت أنه يمتلك العديد من المعجبين بمسيرته وأفكاره داخل جدران مانشستر يونايتد.

إيدين تيرزيتش مدرب ألماني الجنسية يبلغ من العمر 41 عاما، وهو عاطل عن العمل منذ رحيله عن بروسيا دورتموند في حزيران - يونيو الماضي، بعد أسبوعين فقط من قيادة الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ريال مدريد الإسباني.

حصل تيرزيتش على شهاداته التدريبية في إنجلترا، وانضم إلى بروسيا دورتموند لأول مرة ككشاف ومدرب مساعد في العام 2010، ثم غادر في عام 2013 للعمل كمساعد لسلافين بيليتش في بشكتاش التركي، وفي وست هام يونايتد في العام 2015.

عاد تيرزيتش إلى دورتموند في العام 2018 كمدرب مساعد للفريق الأول، قبل أن يتولى المهمة كمدرب مؤقت في كانون الأول - ديسمبر2020 خلفاً للوسيان فافر.





