الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

اشتعلت الحرب بين مبابي وسان جيرمان والعنوان "اغتصاب"!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اشتعلت الحرب بين مبابي وسان جيرمان والعنوان &quot;اغتصاب&quot;!!
A-
A+

كرة القدم

2024-10-14 | 23:54
اشتعلت الحرب بين مبابي وسان جيرمان والعنوان "اغتصاب"!!

المهاجم الفرنسي تغيّب عن المشاركة في المباريات الدوليّة

انتقد كيليان مبابي تقريراً نشره راديو مونتي كارلو، بشأن عطلته في السويد الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بالأخبار الكاذبة.
وكان المهاجم الفرنسي قد تغيّب عن المشاركة في المباريات الدوليّة لاتباع خطة لياقة بدنيّة محدّدة، ولكنه شوهد في استوكهولم خلال أيّام عطلته، وزعم تقرير أنّ الشرطة السويديّة تحقق في اتّهام بالاغتصاب في الفندق الذي كان يقيم فيه مبابي.
وعلى الرغم من أنّ الأمر لا يتعلّق بالمهاجم بأي شكل من الأشكال، فإنه لم يرق لمبابي الذي غرّد على تويتر قائلاً "أخبار كاذبة"، فتمّ حذف المنشور الذي نشره حساب راديو مونتي كارلو.
وقال المهاجم الفرنسي ”لقد أصبح الأمر متوقعاً جداً، قبل جلسة الاستماع كما لو كان ذلك عن طريق الصدفة“، وجلسة الاستماع التي يشير إليها مبابي هي جلسة استماع ثانية في المحكمة لحل نزاعه على أجره مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، وقد أُمِر العملاق الفرنسي بدفع 55 مليون يورو كأجور غير مدفوعة لمبابي.
ومن المقرر أن يُعقد الموعد الثاني لجلسة الاستماع اليوم الثلاثاء، ويشكك باريس سان جيرمان في أحقيّة مبابي في الحصول على أيّ أموال، بسبب اتفاق مزعوم بينه وبين النادي.
وقد رد باريس سان جيرمان منذ ذلك الحين، حيث نقلت صحيفة ليكيب عن مصدر مجهول في النادي ما يلي "بصراحة، إنها وصمة عار، أصبح باريس سان جيرمان مسؤول عن كل شيء يحصل مع مبابي، ألم يسجل أي أهداف (باستثناء ركلات الجزاء) مع ريال مدريد؟ إنه خطأ باريس سان جيرمان، ألم يغب عن المباريات مع المنتخب الفرنسي، على الرغم من أنه يقول ذلك، لكنه ليس مصاباً؟ إنه خطأ باريس سان جيرمان .. الآن باريس سان جيرمان يختلق القصص في السويد، دعونا نتجاهلها ونحافظ على رقيّنا“.



اشتعلت الحرب بين مبابي وسان جيرمان والعنوان "اغتصاب"!!

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أنسو فاتي نجم تدريبات برشلونة
قائمة سلبية تصدرها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات
00:02

صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات

ليس كريستيانو رونالدو غريباً عن الفخامة

00:02

صور - رونالدو يقدّم علامته التجارية الفاخرة من الساعات

ليس كريستيانو رونالدو غريباً عن الفخامة

اشتعال معركة الرواتب والحقوق بين مانشستر سيتي وميندي
00:00

اشتعال معركة الرواتب والحقوق بين مانشستر سيتي وميندي

يدعي أن سيتي يدين له بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني

00:00

اشتعال معركة الرواتب والحقوق بين مانشستر سيتي وميندي

يدعي أن سيتي يدين له بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني

حالة صحية خاصة قد تُخرج ريس جيمس من تشيلسي
23:59

حالة صحية خاصة قد تُخرج ريس جيمس من تشيلسي

غاب قائد تشيلسي ريس جيمس عن 129 مباراة بسبب الإصابات

23:59

حالة صحية خاصة قد تُخرج ريس جيمس من تشيلسي

غاب قائد تشيلسي ريس جيمس عن 129 مباراة بسبب الإصابات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024