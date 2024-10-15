اشتعلت الحرب بين مبابي وسان جيرمان والعنوان "اغتصاب"!!

المهاجم الفرنسي تغيّب عن المشاركة في المباريات الدوليّة

انتقد كيليان مبابي تقريراً نشره راديو مونتي كارلو، بشأن عطلته في السويد الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بالأخبار الكاذبة.

وكان المهاجم الفرنسي قد تغيّب عن المشاركة في المباريات الدوليّة لاتباع خطة لياقة بدنيّة محدّدة، ولكنه شوهد في استوكهولم خلال أيّام عطلته، وزعم تقرير أنّ الشرطة السويديّة تحقق في اتّهام بالاغتصاب في الفندق الذي كان يقيم فيه مبابي.

وعلى الرغم من أنّ الأمر لا يتعلّق بالمهاجم بأي شكل من الأشكال، فإنه لم يرق لمبابي الذي غرّد على تويتر قائلاً "أخبار كاذبة"، فتمّ حذف المنشور الذي نشره حساب راديو مونتي كارلو.

وقال المهاجم الفرنسي ”لقد أصبح الأمر متوقعاً جداً، قبل جلسة الاستماع كما لو كان ذلك عن طريق الصدفة“، وجلسة الاستماع التي يشير إليها مبابي هي جلسة استماع ثانية في المحكمة لحل نزاعه على أجره مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، وقد أُمِر العملاق الفرنسي بدفع 55 مليون يورو كأجور غير مدفوعة لمبابي.

ومن المقرر أن يُعقد الموعد الثاني لجلسة الاستماع اليوم الثلاثاء، ويشكك باريس سان جيرمان في أحقيّة مبابي في الحصول على أيّ أموال، بسبب اتفاق مزعوم بينه وبين النادي.

وقد رد باريس سان جيرمان منذ ذلك الحين، حيث نقلت صحيفة ليكيب عن مصدر مجهول في النادي ما يلي "بصراحة، إنها وصمة عار، أصبح باريس سان جيرمان مسؤول عن كل شيء يحصل مع مبابي، ألم يسجل أي أهداف (باستثناء ركلات الجزاء) مع ريال مدريد؟ إنه خطأ باريس سان جيرمان، ألم يغب عن المباريات مع المنتخب الفرنسي، على الرغم من أنه يقول ذلك، لكنه ليس مصاباً؟ إنه خطأ باريس سان جيرمان .. الآن باريس سان جيرمان يختلق القصص في السويد، دعونا نتجاهلها ونحافظ على رقيّنا“.







