فيديو - ميسي يختار أفضل عشر مواهب

يبقى ليونيل ميسي تلك الشخصية البارزة داخل وخارج الملعب، والدليل على ذلك هو أنه، حتى راعيه أديداس، يحتفل بـ"يوم ميسي".وفي هذا السياق، أطلقت العلامة التجارية الرياضية حملة بعنوان "ميسي +10"، اختار فيها النجم الأرجنتيني عشرة لاعبي كرة قدم، رجالا ونساء، لارتداء أحذية الإصدار الخاص من أديداس.من بين المحظوظين العشرة، موهبتا برشلونة، النجم لامين يامال، والنجمة فيكي لوبيز، وقد كشف ميسي عنهم في مقطع فيديو ختمه بموهبة البلاوغرانا للنهاية، وسلط الضوء عليه باعتباره القرعة الإعلامية الرئيسية للموسم.بالإضافة إلى يامال ولوبيز، سينتعل هذه الأحذية الحصرية، كل من المغربي إلياس بن صغير، لاعب موناكو الفرنسي، الإنجليزيين جويل ندالا، مهاجم أيندهوفن الهولندي، وجايدون شو، لاعب مانشستر يونايتد، والأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري، لاعب ريفر بلايت الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي المستقبلي.وبين العشرة، التركي كنان يلدز، لاعب يوفنتوس، النرويجي أنتونيو نوسا، مهاجم كلوب بروغ البلجيكي، الالماني أسان أويدراوجو، لاعب لايبزغ، والأميركي كافان سوليفان، لاعب فيلادلفيا يونيون.وقال ميسي "كرة القدم هي شغفي، والقدرة على إنشاء مجموعتي الخاصة من الأحذية مع أديداس هو حلم آخر أصبح حقيقة، أنا ممتن جدا لأن كل هذه المواهب الشابة أحبت الأحذية، واختارت انتعالها على أرض الملعب".