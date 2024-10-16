الإصابات تضرب أوروبا: 4123 في موسم واحد

الموسم الفائت شهد تسجيل نحو 4123 إصابة في الدوريات الأوروبية

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن الموسم الفائت شهد تسجيل نحو 4123 إصابة في الدوريات الأوروبية، بزيادة قدرها 4% عن الموسم الذي سبقه، وتكهنت بأن الموسم الجاري سيكون أسوأ وسط مخاوف متزايدة من ازدحام جدول المباريات.

وأشارت الصحيفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز شكَّل 44% من تلك الإصابات، حيث عانى كل نادٍ من إصابة لاعب كل 94 دقيقة لعب، وكان نيوكاسل ومانشستر يونايتد أكثر الأندية تضرراً، اذ عانيا من 76 و75 إصابة تواليا.

وقال جيمس بوروز، رئيس قسم الرياضة في هاودن "يؤكد مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال عن موسم 2023-24 على المطالب البدنية المتزايدة باستمرار على اللاعبين، وخصوصاً مع ازدحام الروزنامة محلياً ودولياً، حيث يغيب المصابون لفترات أطول".







