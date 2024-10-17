جديد - إعلامية تؤكد اتهام كيليان مبابي بالاغتصاب في السويد

أكدت صحفية تورط كيليان مبابي بقضية اغتصاب

أكدت كاترين كرانتز، وهي صحفية تعمل في قسم الشرطة والعدالة في صحيفة "Expressen" السويدية، بنسبة مائة بالمائة من تورط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بقضية اغتصاب في السويد.

وحصلت الحادثة في الفندق كان يقيم فيه مبابي خلال الفترة التي قضاها في السويد قبل أيام، الا انه معلومات يسيرة للغاية تم كشفها بشأن قضية الاغتصاب المزعومة.

وقالت كرانتز في مقابلة تلفزيونية تلت موقف محامية مبابي، التي أكدت أنها لم تتلق أي شكوى ضد موكلها "أننا متأكدون بنسبة 100 بالمئة من أن مبابي متهم بالاغتصاب، دون أدنى شك، ولكننا لا نعرف بالطبع ما إذا كان مذنبا أم لا، فالأمر متروك للمدعي العام والشرطة للتحقيق".

وأضافت "نحن لم نقرأ وثيقة الشرطة أو القضاء، ولكن يمكنني التأكيد من أنه هو (مبابي)، وأن هذا اسمه، وأنه هو المشتبه به في جريمة الاغتصاب، ولا أستطيع أن أقول على وجه التحديد كيف عرفنا هذه المعلومات، هذا مستحيل".

وختمت "ليس لدينا الكثير من المعلومات حول ذلك (واقعة الاغتصاب)، حول ما حدث في الفندق، لا نعرف الكثير عن المرأة المعنية (الضحية المزعومة)، وقد تحدثنا مع محاميها لكنها لا تريد التعليق في الوقت الحالي".





