نجل أسطورة مصر الى ريال بيتيس الاسباني

ريال بيتيس توصل الى اتفاق مع النادي الأهلي المصري

ذكرت شبكة "بي إن سبورتس"، أن نادي ريال بيتيس توصل الى اتفاق مع النادي الأهلي المصري، بشأن ضم اللاعب الشاب، عمر سيد معوض، الذي لا يتجاوز عمره 18 سنة، بدءاً من مطلع العام المقبل.

ومع اكتمال الانتقال، سيكون عمر سيد معوض، ثاني لاعب مصري يرتدي قميص ريال بيتيس، بعد عمرو طارق، الذي لعب للفريق الأندلسي في العام 2015.

وكان النادي الأهلي قد منح لاعبه الناشيء الذي يلعب كجناح أيمن، والقادر على التواجد في وسط الميدان وكجناح أيسر، عقدا جديدا في تشرين الاول - أكتوبر الفائت، لكنه أصيب بالرباط الصليبي، فغاب لعام كامل تقريباً.

وعمر، هو نجل سيد معوض، أسطورة منتخب مصر والإسماعيلي والأهلي الأسبق، والمتوج مع "الفراعنة" بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، وقد خاض فترة معايشة مع صفوف الفريق الرديف لريال بيتيس، تحت 23 سنة، ونال إعجاب مسؤولي النادي.







