لماذا انتقل موهبة المغرب من برشلونة إلى بايرن ميونيخ؟

انتقل الظهير الأيسر المغربي من برشلونة الى بايرن ميونيخ

خلال عام 2022، انتقل الظهير الأيسر المغربي آدم أزنو، صاحب الـ18 سنة حالياً، من برشلونة الإسباني الى بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة انتقال حرّ.

ولم يكن الجمهور الكاتالوني سعيداً من قرار المغربي الموهوب، الذي تميز كظهير أيسر في الأكاديمية خلال موسم 2021-2022، بعد أن انضم اليها في العام 2019، آتياً من مدرسة الشبان الشهيرة دام، التي أهدت "البلاوغرانا" أسماء لامعة تألقت مع الفريق الأول.

وقال آزنو عبر حساب "Lionstalk" في منصة "إكس"، أن "بايرن فريق كبير ويملك تاريخا حافلا بالإنجازات، ولا يمكن لأي لاعب أن يرفض فكرة اللعب بين صفوفه، وقد قدم لي عرضا ماليا كبيرا للغاية، وهو ما دفعني للتعاقد معه، خاصة وأن عائلتي كانت تعيش ضائقة ماليا في تلك الفترة".

وشارك اللاعب المغربي في ثماني مباريات مع فريق بايرن الرديف، ضمن دوري الهواة ودوري أبطال أوروبا للشباب، أسهم خلالها بهدفين، وشارك أساسيا مع منتخب المغرب في مواجهتي ليسوتو وأفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".







