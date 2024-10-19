فيديو - برشلونة طرح 1899 قميصاً خاصاً للبيع .. لماذا ولمن المردود؟

تعتبر "كولدبلاي" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية المحبوبة في العالم

تعتبر "كولدبلاي" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية المحبوبة في العالم، وهي منتشرة عبر منصة "Spotify"، وعلاقتها بنادي برشلونة عميقة.

و"كولدبلاي"، هي فرقة روك عالمية بريطانية، تشكلت في لندن في العام 1997، وتتألف من المطرب وعازف البيانو كريس مارتن وعازف الجيتار جوني باكلاند وعازف الجيتار جاي بيريمان وعازف الدرامز والإيقاع ويل تشامبيون والمدير هارفي.

وقال مارك هازان، نائب رئيس سبوتيفاي "يسعدنا الاحتفال بهذا التاريخ مع المشجعين في جميع أنحاء العالم من خلال قميص برشلونة الشهير"، وأضاف "إن إصدار Moon Music هو لحظة مثالية للاحتفال بقوة كرة القدم وقدرة الموسيقى على الجمع بين الناس".

وسوف تتركز القصة على القمصان ذات الإصدار المحدود المرتبطة بالمناسبة، والتي أصبحت منذ الأمس (الجمعة) متاحة للشراء في متاجر برشلونة الرسمية في إسبانيا وعبر الإنترنت، حيث سيتم بيع 1899 قميصاً منها فقط، تكريماً للسنة التأسيسية للنادي.

كذلك، سوف تتوفر مجموعة خاصة من 22 قميصاً متوهجا في الظلام، 11 منها موقعا من قبل التشكيلة الأساسية للرجال و11 موقعا من أعضاء فريق السيدات.

وسيتم التبرع بجميع العائدات الصافية من هذه القمصان الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استمرارا للشراكة التي بدأها نادي برشلونة مع المنظمة في العام 2022 لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها اللاجئون في جميع أنحاء العالم.

وقالت "كولدبلاي" في بيان "نحن فخورون أيضا بدعم المفوضية في عملها المنقذ للحياة لحماية اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم وخالص الشكر لسبوتيفاي وبرشلونة لتحقيق ذلك".