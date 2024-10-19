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لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!

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لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!
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كرة القدم

2024-10-19 | 03:45
لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!

تم الإعلان عن عودة توبياس إلى شاختار دونيتسك الأوكراني

بدأ فينيسيوس توبياس، البالغ من العمر 20 عاماً، مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي، قبل الانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في العام 2022.
ومن هناك، تمت إعارة اللاعب إلى العملاق الإسباني ريال مدريد لعامين ماضيين، حيث لعب المدافع 61 مباراة مع "الكاستيا" ومباراة واحدة مع الفريق الأول انتهت الى الفوز (3-1) على أراندينا في كأس الملك.
وهذا الصيف، تم الإعلان عن عودة توبياس إلى شاختار، حيث وقع عقداً جديداً حتى حزيران - يونيو 2029.
ما قرأناه هو السيرة الذاتية الكروية لتوبياس حتى الآن، وهو رحّب على الصعيد الشخصي في وقت سابق من الشهر الحالي، وزوجته السابقة إنغريد ليما بابنتهما مايتي.
واحتفل اللاعب بإبنته من خلال الحصول على وشم "Maite، I Love You" على ذراعه، تم رصده في منشور في الثامن من الشهر الجاري، تم حذفه لاحقاً عن انستغرام.
وكشفت ليما بعد ذلك، أن الزوجين كانا على علاقة متقطعة في وقت حملها بمايتي، وأن اختبار الحمض النووي أثبت أن توبياس لم يكن الأب البيولوجي للطفلة.
وكتبت ليما على إنستغرام "جئت لإعطاء بيان حول حدث مزعج، اذ يجب أن أخرج علنا لأقدم لكم تفسيراً، أنا وفينيسيوس لم نكن معاً منذ فترة. وخلال ذلك الوقت، كنت على علاقة مع شخص ما، وكذلك كان هو، فقد مضى كلانا قدما في حياته، لتأتي مايتي، ويتبين من اختبار الحمض النووي، أنها ليست ابنة فينيسيوس".



لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!

رياضة

كرة القدم

فينيسيوس توبياس

إنترناسيونال

شاختار دونيتسك

ريال مدريد

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