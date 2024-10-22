ماذا قالت هبة عبوك عن أشرف حكيمي بعد أول لقاء تلا الانفصال؟

تفاصيل لقائهما الأخير وهو الأول بينهما منذ انفصالهما

تحدثت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، طليقة الدولي المغربي أشرف حكيمي، عن تفاصيل لقائهما الأخير في العاصمة الاسبانية مدريد، وهو الأول بينهما منذ انفصالهما في العام الفائت.

وجاء انفصال عبوك عن حكيمي اثر اتهامه في قضية اعتداء جنسي على فتاة في باريس، بعد علاقة استمرت خمس سنوات، أنجبا خلالها ولدين.

وذكر موقع (okdiario) أن الثنائي شوهد وهو يغادر مطعما في مدريد، في حضور النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، المعروف بصداقته للنجم المغربي.

وأكدت الممثلة التونسية - الليبية الأصل لصحيفة آس الإسبانية، على العلاقة الودية التي تربطها بزوجها السابق "لا أريد أن أضيف شيئا آخر، لكنه بالطبع والد إبنيّ، فماذا تريدون أن أقول لكم؟"، وأضافت بشأن التزامات حكيمي كأب إنه "مثالي تماما".











