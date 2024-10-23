شاهدوا انفجار مفرقعة بيد لاعب وبتر أصابعه !!

O jogador de futebol Fabio Schifano, do KSCT Menen, da Bélgica, perdeu três dedos da mão direita após ser atingido por fogos de artifício durante a partida contra o SK Zillebeke.



🇧🇪 pic.twitter.com/6fjAcfSSBR — RuZa (@euruza) October 22, 2024

بعد المباراة التي انتهت الى فوز فريقه مينين على مضيفه زيليبيكي (4-0) ضمن دوري الدرجة الرابعة البلجيكي، وأثناء تجمع اللاعبين الفائزين أمام مدرجات مشجعيهم احتفالاً بالفوز الكبير، تعرض فابيو شيفانو، للإصابة بجروح خطيرة بسبب الألعاب النارية.وذكرت الشرطة أن مفرقعة نارية غير قانونية من نوع "Cobra 6" كانت متجهة الى شيفانو، الذي سجل هدفين في يوم عيد ميلاده الـ26، فحاول التقاطها للتخلص منها، لكنها انفجرت في يده بقوة قنبلة يدوية، وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.وتلقى شيفانو عناية طبية فورية، ثم جرى نقله إلى المستشفى، حيث فشل الطاقم الطبي في إنقاذ أحد أصابعه كلياً، وبتر إصبعين آخرين جزئياً.وأصدر نادي مينين بيانا قال فيه "نعرب عن أسفنا العميق لهذه الحادثة، ولا علاقة لنا بالشخص المعني، إنه غير معروف لنادينا، لكن تم التعرف عليه، وسنتخذ إجراءات مدنية من خلال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، والشرطة" التي اعتقلت المشجع المتورط البالغ من العمر 21 عاما، ثم أطلقت سراحه لاحقاً.