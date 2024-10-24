فيديو - اللمسات الأخيرة على الكرة الذهبية

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ستُمنح يوم الاثنين في الحفل رقم 68

نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فيديو للمسات الأخيرة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي ستُمنح يوم الاثنين المقبل في الحفل رقم 68 الذي يتخلله جوائز فردية لأفضل لاعب شاب ومدرب وحارس مرمى وناد، ومثلها للسيدات أيضاً.

وتم الإعلان عن المرشحين في 4 أيلول - سبتمبر الفائت، وسوف يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تنظيم حفل الكرة الذهبية لأول مرة، مع احتفاظ فرانس فوتبول بنظام التصويت واسم الكرة الذهبية.

وسوف يتخلل الحفل منح جائزتين جديدتين هما، مدرب العام للرجال، ومدرب العام للسيدات، تقديرا لمساهمة المدربين في النجاح على أرض الملعب.

ولأول مرة منذ عام 2003، يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة ثماني مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بها خمس مرات عن قائمة المرشحين، ويبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور الأقرب اليها مع منافسة من الإسباني رودري والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



