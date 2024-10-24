الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - اللمسات الأخيرة على الكرة الذهبية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - اللمسات الأخيرة على الكرة الذهبية
A-
A+

كرة القدم

2024-10-24 | 01:55
فيديو - اللمسات الأخيرة على الكرة الذهبية

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ستُمنح يوم الاثنين في الحفل رقم 68

نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فيديو للمسات الأخيرة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي ستُمنح يوم الاثنين المقبل في الحفل رقم 68 الذي يتخلله جوائز فردية لأفضل لاعب شاب ومدرب وحارس مرمى وناد، ومثلها للسيدات أيضاً.
وتم الإعلان عن المرشحين في 4 أيلول - سبتمبر الفائت، وسوف يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تنظيم حفل الكرة الذهبية لأول مرة، مع احتفاظ فرانس فوتبول بنظام التصويت واسم الكرة الذهبية.
وسوف يتخلل الحفل منح جائزتين جديدتين هما، مدرب العام للرجال، ومدرب العام للسيدات، تقديرا لمساهمة المدربين في النجاح على أرض الملعب.
ولأول مرة منذ عام 2003، يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة ثماني مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بها خمس مرات عن قائمة المرشحين، ويبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور الأقرب اليها مع منافسة من الإسباني رودري والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

 
فيديو - اللمسات الأخيرة على الكرة الذهبية

رياضة

كرة القدم

فرانس فوتبول

الكرة الذهبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - طفل يوّرط ميسي في حركة احتفالية غريبة !

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - طفل يوّرط ميسي في حركة احتفالية غريبة !
01:54

فيديو - طفل يوّرط ميسي في حركة احتفالية غريبة !

أنهى انتر ميامي "موسمه العادي" المذهل في صدارة المجموعة الشرقية

01:54

فيديو - طفل يوّرط ميسي في حركة احتفالية غريبة !

أنهى انتر ميامي "موسمه العادي" المذهل في صدارة المجموعة الشرقية

برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار
01:52

برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار

سحق برشلونة ضيفه البافاري في دوري أبطال أوروبا

01:52

برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار

سحق برشلونة ضيفه البافاري في دوري أبطال أوروبا

إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم
01:49

إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم

وقّع هالاند على هدفين من أهداف فريقه الخمسة

01:49

إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم

وقّع هالاند على هدفين من أهداف فريقه الخمسة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024