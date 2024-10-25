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هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

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هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟
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كرة القدم

2024-10-25 | 05:31
هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

لم تسِر الأمور على ما يرام بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

لم تسِر الأمور على ما يرام بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان، منذ أن غادر النجم الفرنسي النادي وانتقل إلى ريال مدريد في صقثة انتقال حرّ.
وفي الأشهر الأخيرة، دخل اللاعب في نزاع قانوني مرير مع ناديه السابق، ويتعلق الأمر بأجور غير مدفوعة يطالب بها اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، ويبدو أنه سيكون قادراً على الحصول على تلك الأموال في نهاية الأمر.
وحسبما ذكرت صحيفة ليكيب، فإن لجنة الاستئناف المشتركة التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستفصل في القضية اليوم الجمعة، والنتيجة المتوقعة هي لصالح مبابي.
ويأتي ذلك بعد أن استأنف باريس سان جيرمان قرار اللجنة القانونية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي حكمت في أيلول - سبتمبر الماضي، بأن مهاجم ريال مدريد الحالي يستحق الأجور والمكافآت غير المدفوعة.
وعلى الرغم من توقع صدور حكم لصالح اللاعب، إلا أن القضية نفسها قد لا تنتهي، ويذهب التقرير إلى أن نادي العاصمة الفرنسيّة قد يتقدّم باستئناف آخر إلى اللجنة الأولمبية والرياضية الوطنية الفرنسية (CNOSF)، ولن يكون من المستغرب إذا حدث ذلك.




هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

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