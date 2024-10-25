الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - خوان ريكيلمي تدّخل متوّسلاً الألتراس وقف أعمال الشغب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - خوان ريكيلمي تدّخل متوّسلاً الألتراس وقف أعمال الشغب
A-
A+

كرة القدم

2024-10-25 | 05:41
فيديو - خوان ريكيلمي تدّخل متوّسلاً الألتراس وقف أعمال الشغب

شجار عنيف في الملعب أثناء مباراة بوكا جونيورز أمام خيمناسيا

تدخّل النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي لإيقاف شغب مشجعي كرة القدم خلال شجار عنيف في الملعب أثناء مباراة بوكا جونيورز، النادي الذي يرأسه النجم الأرجنتيني السابق، في ربع نهائي كأس الأرجنتين أمام خيمناسيا.
وأمضى ريكيلمي معظم مسيرته الكروية مع بوكا، الذي يقع مقره في أحد أحياء بوينس آيرس، وأصبح رئيساً للنادي العام الماضي.
ولدى جماهير خيمناسيا وبوكا تاريخ من العنف، حيث توفي أحد المشجعين بعد مشاجرة في العام 2022، وفي ليلة الأربعاء، ومع تقدم بوكا (1-0)، بدأ المشجعون في الاشتباك في مدرجات ملعب مارسيلو بيلسا في روزاريو، حيث أُلقيت المقاعد من جانب بوكا على مشجعي خيمناسيا.
واندلعت مناوشات بين المشجعين المتنافسين، ثمّ توقّفت المباراة عندما حاول البعض تحطيم الحواجز، وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على الجماهير، فاندفع الرئيس ريكيلمي مع أعضاء مجلس الإدارة تشيتشو سرنا وراؤول كاسيني ومارسيلو ديلجادو من مقصورتهم الخاصة للتدخل.
والتقطت عدسات الكاميرا مايسترو خط الوسط السابق وهو يتوسل إلى ألتراس بوكا للتوقف، وعانق أحدهم بطلهم، ثمّ استجاب المشجّعون لتوسّلات ريكيلمي في النهاية وتراجعوا بعيداً عن الحواجز، ما حال دون وقوع المزيد من المشاكل.
على أرض الملعب، كان بوكا متقدماً بفضل آرون أنسيلمينو، لكنهم تراجع في الشوط الثاني عندما أدرك بابلو دي بلاسيس التعادل لجيمناسيا، وحسمت ركلات الترجيح فوز بوكا (2-1).



فيديو - خوان ريكيلمي تدّخل متوّسلاً الألتراس وقف أعمال الشغب

رياضة

كرة القدم

خوان رومان ريكيلمي

بوكا جونيورز

خيمناسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟
05:31

هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

لم تسِر الأمور على ما يرام بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

05:31

هل يُهزم باريس سان جيرمان أمام كيليان مبابي؟

لم تسِر الأمور على ما يرام بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة
05:17

فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة

برشلونة بات في وضع جيد للغاية في الوقت الحالي

05:17

فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة

برشلونة بات في وضع جيد للغاية في الوقت الحالي

برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً
05:16

برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً

ركّز نادي برشلونة على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول

05:16

برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً

ركّز نادي برشلونة على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024