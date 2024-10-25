فيديو - خوان ريكيلمي تدّخل متوّسلاً الألتراس وقف أعمال الشغب

El tipo se bancó el gas pimienta de la cana con el lomo.



Del lado Juan Román Riquelme de la vida, hasta la siguiente vida. pic.twitter.com/Ju1Er2jSlo — Boca TV (@BocaTeVe) October 24, 2024

تدخّل النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي لإيقاف شغب مشجعي كرة القدم خلال شجار عنيف في الملعب أثناء مباراة بوكا جونيورز، النادي الذي يرأسه النجم الأرجنتيني السابق، في ربع نهائي كأس الأرجنتين أمام خيمناسيا.وأمضى ريكيلمي معظم مسيرته الكروية مع بوكا، الذي يقع مقره في أحد أحياء بوينس آيرس، وأصبح رئيساً للنادي العام الماضي.ولدى جماهير خيمناسيا وبوكا تاريخ من العنف، حيث توفي أحد المشجعين بعد مشاجرة في العام 2022، وفي ليلة الأربعاء، ومع تقدم بوكا (1-0)، بدأ المشجعون في الاشتباك في مدرجات ملعب مارسيلو بيلسا في روزاريو، حيث أُلقيت المقاعد من جانب بوكا على مشجعي خيمناسيا.واندلعت مناوشات بين المشجعين المتنافسين، ثمّ توقّفت المباراة عندما حاول البعض تحطيم الحواجز، وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على الجماهير، فاندفع الرئيس ريكيلمي مع أعضاء مجلس الإدارة تشيتشو سرنا وراؤول كاسيني ومارسيلو ديلجادو من مقصورتهم الخاصة للتدخل.والتقطت عدسات الكاميرا مايسترو خط الوسط السابق وهو يتوسل إلى ألتراس بوكا للتوقف، وعانق أحدهم بطلهم، ثمّ استجاب المشجّعون لتوسّلات ريكيلمي في النهاية وتراجعوا بعيداً عن الحواجز، ما حال دون وقوع المزيد من المشاكل.على أرض الملعب، كان بوكا متقدماً بفضل آرون أنسيلمينو، لكنهم تراجع في الشوط الثاني عندما أدرك بابلو دي بلاسيس التعادل لجيمناسيا، وحسمت ركلات الترجيح فوز بوكا (2-1).