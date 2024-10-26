فيديو - شهر مسدسه على مُشجّع منافس على الشاطيء

- برازيلي يشهر سلاحه في وجه مشجع لنادي بينارول الاوروغاياني قام بالمرور من وسط الملعب الخاص بهم وهم يلعبون futevôlei في شاطئ كوباكابانا . pic.twitter.com/qeFO9TaRNR — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) October 24, 2024

على هامش المباراة التي خسرها بينارول الاوروغوياني خارج أرضه أمام بوتافوغو البرازيلي (0-5) في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس على استاد نيلتون سانتوس الأولمبي في ريو دي جانيرو، حصلت حادثة غريبة على شاطئ كوباكابانا الشهير.فقد رصدت كاميرا أحد رواد الشاطيء برازيلي يشهر سلاحه في وجه مشجع لنادي بينارول الاوروغاياني قام بالمرور من وسط الملعب الخاص بالرجل وأصدقائه الذين كانوا يلعبون كرة القدم الطائرة.ويكفي بوتافوجو الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة برباعية في مباراة الإياب، من أجل التأهل للمباراة النهائية.في المقابل، ضرب أتلتيكو مينيرو البرازيلي ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني (3-0)، في ذهاب المواجهة الأخرى لحساب نصف نهائي ليبرتادوريس، ليضع قدما بدوره في النهائي.