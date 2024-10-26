فيديو - احتفالات مجنونة بذكرى 40 عاماً لإسقاط ريال مدريد

🇭🇷🧨 Yesterday Rijeka fans celebrated the 40th anniversary of their 3-1 win over Real Madrid in the UEFA Cup. 🏟️ pic.twitter.com/bjDwM5gbLR — EuroFoot (@eurofootcom) October 25, 2024

🇭🇷🧨 Yesterday Rijeka fans celebrated the 40th anniversary of their 3-1 win over Real Madrid in the UEFA Cup. 🏟️ pic.twitter.com/bjDwM5gbLR — EuroFoot (@eurofootcom) October 25, 2024

هل سمعتم من قبل بإسم رييكا؟ ... هو نادٍ كرواتي سجّل في تاريخه حدثاً لا يُنسى تمثل بالفوز (3-1) على العملاق الاسباني ريال مدريد.وقبل يومين، احتفل مشجعو رييكا بشكل صاخب بالذكرى الأربعين لفوزهم على ريال مدريد في كأس الاتحاد الأوروبي.ففي 24 تشرين الاول - أكتوبر 1984، كانت ليلة لا تنسى في مدينة رييكا الساحلية الكرواتية الشمالية، حين تفوق النادي الصغير على ريال مدريد العظيم في ملعب كانتريدا في رييكا.لم يكن ريال مدريد، الذي ضم لاعبين مثل إيميليو بوتراغينيو وأولي ستيليك وخوسيه أنطونيو كاماتشو وغيرهم، ندّا لرييكا، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 30 بهدف رائع من أدريانو فيجيتش، ثم أضاف دانكو ماترليان الهدف الثاني بعد عشر دقائق.لم تسر الأمور على ما يرام في مباراة الإياب في مدريد حيث فاز ريال (3-0)، ما أطاح برييكا خارج الكأس.