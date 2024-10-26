جود بيلينجهام .. ثاني أكثر عازب مرغوب في بريطانيا

يعتبر جود بيلينجهام من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

فيما يعتبر جود بيلينجهام من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية يوم الاثنين، يثير الإعجاب بالقدر نفسه خارج الملعب.

وإذا كان نجم ريال مدريد قد فاز بلقبيّ دوري أبطال أوروبا والليغا في موسمه الأول مع النادي، قبل أن يصل إلى نهائي يورو 2024 مع إنجلترا، فهو قد لفت الأنظار قبل بدء حدث البطولة من خلال الظهور في إعلان لشركة أديداس.

كما وأصبح اللاعب الإنجليزي، صاحب الـ21 عاماً، وجهاً للعلامة التجارية لكيم كارداشيان SKIMS حيث كان يعرض الملابس الداخلية بينما يستعرض مهاراته في كرة القدم.

والآن، أصبح بيلينجهام نجماً دولياً، وقد تم تصنيفه كواحد من أكثر "العُزّاب المرغوبين في بريطانيا"، بعد أن تم تجميع قائمة العشرة الأوائل من العُزّاب والعازبات البريطانيين بواسطة Tatler، مع تضمين العديد من الرياضيين.

وكانت قد ترددت شائعات بأن بيلينجهام يواعد عارضة الأزياء لورا سيليا فالك، لكن لم يؤكد أي من الطرفين أن الأمور كانت رسمية.

ويعيش لاعب خط الوسط مع والدته في مدريد، ولم يجد بعد وقتاً أو مساحة للعلاقة، لأنه عضو رئيسي في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، وقد تم تصنيفه كثاني أكثر عازب مرغوب في بريطانيا.







