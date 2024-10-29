دوري التحدي الاسيوي: النجمة بمواجهة بارو المُضيف

يلعب مباراته الثانية في دوري التحدي الاسيوي لكرة القدم

يلعب فريق النجمة، بطل لبنان، عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت، مباراته الثانية في دوري التحدي الاسيوي لكرة القدم، حيث يواجه فريق بارو المُضيف في بوتان.

ويخوض النجمة المباراة الثانية في المسابقة بصفوف مكتملة حسبما أفادتنا بعثة الفريق، وعينه على الفوز الذي يضمن له بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكان النجمة تغلب على كينغز باشندورا، بطل بنغلادش (1-0)، يوم السبت الفائت، في انطلاق منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدفه بعد ركلة حرة ترجمها حسن كوراني، وحاول دفاع باشندورا قطع الكرة التي اكملت مسارها داخل الشباك، فيما تعادل إيست بنغال الهندي وبارو (2-2).

ويتأهل إلى ربع النهائي ثماني أندية، هي متصدر المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا وأفضل فريقين حاصلين على المركز الثاني، في حين يتأهل الفريقين الحاصلين على المركز الأول في مجموعتي الشرق، على أن تقام منافسات ربع النهائي ذهاباً وإياباً في الفترة من 5 إلى 13 آذار - مارس 2025.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام من مواجهتي ذهاب وإياب في الفترة من 9 إلى 17 نيسان - أبريل 2025، وتجرى المباراة النهائية يوم 10 أيار - مايو 2025.





