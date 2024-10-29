ماذا قدم إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد؟

بقي على رأس القيادة الفنية للفريق لموسمين ونصف الموسم

تولى المدرب الهولندي إيريك تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في نيسان - أبريل 2022، وبقي على رأس القيادة الفنية للفريق لموسمين ونصف الموسم (30 شهراً)، حيث قاده الى لقبيّ كأس الرابطة الإنجليزية 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

بلغ معدل فوز المدرب الهولندي البالغ من العمر 54 عاما مع مانشستر يونايتد 54.69% فقط، حيث لعب الفريق 128 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 70 منها وتعادل في 23 وتلقى 35 خسارة، كان أقساها السقوط (0-7) أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر آذار - مارس 2023.

هذا الموسم، يقبع الفريق في المركز الـ14 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 11 نقطة من 9 مباريات، بعد أن انهى في الموسم الفائت في أسوأ ترتيب في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز الثامن.

وبلغ متوسط نقاط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج 1.72 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ثالث أسوأ معدل في تاريخ الفريق في المسابقة، بعد كل من ديفيد مويس (1.68) ورالف رانجنيك (1.54).







