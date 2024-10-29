الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ماذا قدم إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماذا قدم إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد؟
A-
A+

كرة القدم

2024-10-29 | 01:02
ماذا قدم إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد؟

بقي على رأس القيادة الفنية للفريق لموسمين ونصف الموسم

تولى المدرب الهولندي إيريك تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في نيسان - أبريل 2022، وبقي على رأس القيادة الفنية للفريق لموسمين ونصف الموسم (30 شهراً)، حيث قاده الى لقبيّ كأس الرابطة الإنجليزية 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2024.
بلغ معدل فوز المدرب الهولندي البالغ من العمر 54 عاما مع مانشستر يونايتد 54.69% فقط، حيث لعب الفريق 128 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 70 منها وتعادل في 23 وتلقى 35 خسارة، كان أقساها السقوط (0-7) أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر آذار - مارس 2023.
هذا الموسم، يقبع الفريق في المركز الـ14 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 11 نقطة من 9 مباريات، بعد أن انهى في الموسم الفائت في أسوأ ترتيب في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز الثامن.
وبلغ متوسط نقاط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج 1.72 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ثالث أسوأ معدل في تاريخ الفريق في المسابقة، بعد كل من ديفيد مويس (1.68) ورالف رانجنيك (1.54).



ماذا قدم إيريك تين هاغ مع مانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

إيريك تين هاغ

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسيرة رودري الرائعة مع مانشستر سيتي وصولاً للكرة الذهبية
ريال مدريد يعتبر إقصاء فينيسيوس عن الكرة الذهبية مؤامرة فمن وراءها؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يُقدّم برشلونة لغريمه إسبانيول هدية عيد كارثية؟
01:08

هل يُقدّم برشلونة لغريمه إسبانيول هدية عيد كارثية؟

احتفل إسبانيول الاسباني أمس الاثنين بذكرى تأسيسه الـ124

01:08

هل يُقدّم برشلونة لغريمه إسبانيول هدية عيد كارثية؟

احتفل إسبانيول الاسباني أمس الاثنين بذكرى تأسيسه الـ124

قائمة الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد
01:06

قائمة الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد

تترقب جماهير مانشستر يونايتد قرار خلافة إيريك تين هاغ

01:06

قائمة الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد

تترقب جماهير مانشستر يونايتد قرار خلافة إيريك تين هاغ

ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟
01:05

ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟

على الرغم تجديد عقده منذ أربعة أشهر حتى العام 2026

01:05

ما هي تكلفة إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد؟

على الرغم تجديد عقده منذ أربعة أشهر حتى العام 2026

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024