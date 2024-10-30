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هل يتزامل نيمار مع ميسي مجدداً في إنتر ميامي؟

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هل يتزامل نيمار مع ميسي مجدداً في إنتر ميامي؟
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كرة القدم

2024-10-30 | 02:11
هل يتزامل نيمار مع ميسي مجدداً في إنتر ميامي؟

كان نيمار تزامل مع ميسي في برشلونة وباريس سان جيرمان

زادت التكهنات بشأن احتمال مزاملة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي الحالي، للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي، بحيث يُنهيا مسيرتهما معاً.
ويعود السبب الى قيام نيمار بشراء قطعة أرض على الواجهة البحرية في ميامي مقابل 26 مليون دولار، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، التي ذكرت أن الأرض الشاغرة تقع في قرية بال هاربور، ويقيم فيها ميكي أريسون، مالك فريق ميامي هيت.
وقال نيمار في تصريحات لشبكة ESPN الأرجنتينية في آذار - مارس الماضي "نأمل أن نتمكن من اللعب معاً مرة أخرى، ليو شخص رائع، والجميع يعرفه في كرة القدم وأعتقد أنه سعيد للغاية، وإذا كان سعيداً، فأنا أيضًا سعيد".
وعلق ميسي على إمكانية لمّ شمله مع نيمار بالقول "نتحدث كثيراً، فهو يتكلم الإسبانية بطلاقة، حتى أن لدينا مجموعة على واتس آب، نحن الثلاثة مع لويس سواريز".
وكان نيمار تزامل مع ميسي في برشلونة بين عامي 2013 و2017، ثم اجتمعا مجدداً في باريس سان جيرمان الفرنسي.


هل يتزامل نيمار مع ميسي مجدداً في إنتر ميامي؟

رياضة

كرة القدم

نيمار دا سيلفا

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