مورينيو يرغب في العمل في إنجلترا قبل اعتزاله

يتولى المدرب البالغ من العمر 61 عاماً تدريب فنربخشة في تركيا

اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، أنه يرغب في العمل في إنجلترا مرة أخرى قبل اعتزاله.

ويتولى المدرب البالغ من العمر 61 عاماً، تدريب فنربخشة في تركيا، وقد تعادل فريقه (1-1) مع ناديه السابق يونايتد في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وتم طرده إلى المدرجات في الشوط الثاني من تلك المباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد المباراة، رد مورينيو على طرده بالإشارة إلى أنه قد يرغب في أن تكون مهمته التالية مع نادٍ إنجليزي لا يلعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكن من الالتفاف على مسؤولي هذا الاتحاد.

ولكن، في مقابلة مع سكاي سبورتس يوم الثلاثاء، أوضح مورينيو أنّه كان يمزح، وأنّه لن يذهب أبداً إلى فريق يحارب للنجاة من الهبوط.

وشرح مورينيو سبب قوله إنه يرغب في إدارة فريق إنجليزي "من أسفل الجدول"، مضيفًا أنه يشعر بالضيق، فهو في فترة من مسيرته يريد أن يكون سعيداَ طوال الوقت، وهو يشعر بالعكس في المسابقات الأوروبية، لكنه لن يحارب الهبوط، لأنه صعب جداً، بل أصعب من اللعب من أجل الألقاب.

واطلق المدرّب البرتغالي نكتة أخرى عندما قال لمراسل سكاي سبورتس غاري كوتيريل "ميلوول، ميلوول، أنا فقط أعبر الجسر من منزلي، ميلوول ..!"، وذلك لأنّ ملعب نيو دن الخاص بهذا النادي قريب جغرافياً من منزله في لندن.







