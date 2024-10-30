الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مورينيو يرغب في العمل في إنجلترا قبل اعتزاله

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مورينيو يرغب في العمل في إنجلترا قبل اعتزاله
A-
A+

كرة القدم

2024-10-30 | 02:13
مورينيو يرغب في العمل في إنجلترا قبل اعتزاله

يتولى المدرب البالغ من العمر 61 عاماً تدريب فنربخشة في تركيا

اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، أنه يرغب في العمل في إنجلترا مرة أخرى قبل اعتزاله.
ويتولى المدرب البالغ من العمر 61 عاماً، تدريب فنربخشة في تركيا، وقد تعادل فريقه (1-1) مع ناديه السابق يونايتد في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وتم طرده إلى المدرجات في الشوط الثاني من تلك المباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد المباراة، رد مورينيو على طرده بالإشارة إلى أنه قد يرغب في أن تكون مهمته التالية مع نادٍ إنجليزي لا يلعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكن من الالتفاف على مسؤولي هذا الاتحاد.
ولكن، في مقابلة مع سكاي سبورتس يوم الثلاثاء، أوضح مورينيو أنّه كان يمزح، وأنّه لن يذهب أبداً إلى فريق يحارب للنجاة من الهبوط.
وشرح مورينيو سبب قوله إنه يرغب في إدارة فريق إنجليزي "من أسفل الجدول"، مضيفًا أنه يشعر بالضيق، فهو في فترة من مسيرته يريد أن يكون سعيداَ طوال الوقت، وهو يشعر بالعكس في المسابقات الأوروبية، لكنه لن يحارب الهبوط، لأنه صعب جداً، بل أصعب من اللعب من أجل الألقاب.
واطلق المدرّب البرتغالي نكتة أخرى عندما قال لمراسل سكاي سبورتس غاري كوتيريل "ميلوول، ميلوول، أنا فقط أعبر الجسر من منزلي، ميلوول ..!"، وذلك لأنّ ملعب نيو دن الخاص بهذا النادي قريب جغرافياً من منزله في لندن.



مورينيو يرغب في العمل في إنجلترا قبل اعتزاله

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

تشيلسي

مانشستر يونايتد

توتنهام هوتسبير

فنربخشة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشجع سبورتنج العجوز باكياً .. فما هو السبب؟
فيديو - سامو يواصل "الانفجار" بـ"هاتريك" مع بورتو

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مارتا تقود عربة أطفال وتهاجم الكرة الذهبية !!
02:18

فيديو - مارتا تقود عربة أطفال وتهاجم الكرة الذهبية !!

مارتا هي احدى أفضل لاعبات كرة القدم في التاريخ

02:18

فيديو - مارتا تقود عربة أطفال وتهاجم الكرة الذهبية !!

مارتا هي احدى أفضل لاعبات كرة القدم في التاريخ

أغرب تصويت .. صحفي سلفادوري وضع فينيسيوس خارج أفضل 10 !!
02:16

أغرب تصويت .. صحفي سلفادوري وضع فينيسيوس خارج أفضل 10 !!

بعد الاعلان عن الفائز في نسخة 2024 من الكرة الذهبية

02:16

أغرب تصويت .. صحفي سلفادوري وضع فينيسيوس خارج أفضل 10 !!

بعد الاعلان عن الفائز في نسخة 2024 من الكرة الذهبية

فيديو - مشجع سبورتنج العجوز باكياً .. فما هو السبب؟
02:14

فيديو - مشجع سبورتنج العجوز باكياً .. فما هو السبب؟

عندما سئل عن انتقال المدرب المحتمل إلى مانشستر يونايتد

02:14

فيديو - مشجع سبورتنج العجوز باكياً .. فما هو السبب؟

عندما سئل عن انتقال المدرب المحتمل إلى مانشستر يونايتد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024