فيديو - مارتا تقود عربة أطفال وتهاجم الكرة الذهبية !!

Ancienne lauréate du #BallonDor, Marta 🇧🇷 est folle de rage après le Ballon d’Or adressé à Rodri :



« J'ai attendu toute l'année pour voir Vinicius être reconnu à juste titre comme le meilleur joueur. 🗣️



De quel Ballon d'Or s'agit-il ? » #BallonDor pic.twitter.com/85Wk5hXMJg — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2024

مارتا، احدى أفضل لاعبات كرة القدم في التاريخ، والتي يعتبرها الاتحاد الدولي كأفضل لاعب في العالم لست مرات، انفجرت بسبب قرار منح الكرة الذهبية للاسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، وليس لمواطنها فينيسيوس، لاعب ريال مدريد.وقالت مارتا أثناء قيادتها عربة أطفال عبر موقف للسيارات "انتظرت عاما كاملا لأرى فينيسيوس يحظى بجدارة بجائزة أفضل لاعب في الوقت الحالي، والآن يأتون ليخبروني أنهم لن يعطوه الكرة الذهبية، ما هي هذه الكرة الذهبية؟ لا ..".وسرعان ما انتشر فيديو مارتا، البالغة من العمر 38 عاماً، والحائزة على الكرة الذهبية في العام 2010، على وسائل التواصل الاجتماعي.مارتا فييرا دا سيلفا، لعبت توالياً مع أندية فاسكو دا جاما (2000-02) وسانتا كروز (2002-04) وأوميا آي كيه (2004-08) ولوس أنجلوس سول (2008-09) وسانتوس (2009-10) وجولد برايد (2010) وسانتوس (2011) وويسترن نيويورك فلاش (2011-12) وتيريسو إف إف (2012-14) وروزنغارد (2014-17) وأورلاندو برايد (2017-2023).