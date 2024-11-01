اللاعب السابق ضحية لإعصار دانا المُدمّر

تستمر الأخبار السيئة بالتوارد من مدينة فالنسيا

تستمر الأخبار السيئة بالتوارد من مدينة فالنسيا، بسبب عواقب إعصار "دانا"، الذي تسبب في وفاة أكثر من 150 شخصاً في إحصاء أوليّ، حيث نُشر خبر مقتل خوسيه كاستيليخو، لاعب "الخفافيش" السابق، البالغ من العمر 28 عاماً.

وكان اللاعب المولود في 29 شباط - فبراير 1996، قد لعب لنادي أليكانتي في دوري الدرجة الثانية ”ب“ القديم تحت إشراف المدرب خوسيه غاليانا ريكيلمي.

وعلى الرغم من صغر سنه، لعب خوسيه لأندية عدّة بينها باتيرنا وتوري ليفانتي وبونيول وريكامبيو كولون دي فالنسيا، وسي دي رودا دي كاستيون، كما كان جزءاً من أكاديمية فالنسيا.







