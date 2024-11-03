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توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!

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توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!
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كرة القدم

2024-11-03 | 03:52
توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!

شكك النجم البرتغالي الكبير بالمقاتل الإسباني ذي الأصول الجورجية

لا يتراجع إيليا توبوريا أمام أي شخص، ولا حتى أمام رياضيين عظماء خارج المثمن، مثل كريستيانو رونالدو.
فقد شكك النجم البرتغالي الكبير بالمقاتل الإسباني ذي الأصول الجورجية، قبل النزال الأخير الذي خاضه مع ماكس هولواي، وفاز به مؤكداً أنه من طينة الكبار، وليس مجرد فورة.
ففي دردشة مع إريك نيكسيك، المدرب المعروف للبطل فرانسيس نجانو وأبطال آخرين في الفنون القتالية المختلطة، وجّه لاعب النصر السعودي الحالي قبل نزال توبوريا مع هولواي انتقاداً لاذعاً لتوبوريا.
قال رونالدو "إنه (توبوريا) يتحدث كثيراً، وأعتقد أنه عندما تغلب على فولك، لم يكن فولك جاهزاً بسبب تلك الركلة التي تلقاها بمواجهة إسلام ماخاشيف، لم يقاتل توبوريا مع الأفضل، ولكن، إذا تغلب على ماكس، (هولواي) سأحترمه، لأن ماكس لم يُهزم من قبل، ولهذا السبب سيكون الأمر صعباً على توبوريا".
وبالطبع، لم يستغرق "الماتادور" وقتاً طويلاً للرد، إذ علّق بطريقة حاسمة "لم أتوقع أن يكون شخص مثلك غير قادر على التمييز بين الثقة والغرور، ولكن في النهاية، كلنا نعكس واقعنا على الآخرين، أتمنى لك التوفيق فيما تبقى من حياتك المهنية وليبارك الله في عائلتك".


توبوريا يردّ بقوة على رونالدو: لا يُميز بين الثقة والغرور !!

رياضة

كرة القدم

إيليا توبوريا

كريستيانو رونالدو

ماكس هولواي

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