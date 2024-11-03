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هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟

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هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟
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كرة القدم

2024-11-03 | 03:58
هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟

برشلونة لعب في مصر في العام 2007

أعلن عماد متعب، النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه تواصل مع نادي برشلونة الاسباني، سعياً لإقامة مباراة اعتزاله الرسمية بحيث تجمع الأهلي والبارسا، بعدما اعتزل اللعب فعلياً في العام 2018.
وفي حديث عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال متعب البالغ 41 عاماً "أخطط لإقامة مباراة اعتزالي بمشاركة الأهلي وبرشلونة، وقد بدأت التفاوض مع البرسا وأجريت مكالمة مع رئيس النادي، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد بعد إيجاد الموعد المناسب".
وتابع متعب "لم أتواصل مع الأهلي بهذا الأمر حتى الآن لأنني أنتظر موافقة برشلونة"، وختم "جائحة كورونا وظروف أخرى أجَّلت إقامة مباراة اعتزالي، وقررت الانتظار لوقت أفضل، حتى يكون الاستاد ممتلئاً بجماهير الأهلي".
وكان برشلونة لعب في مصر في العام 2007، حيث تغلب برباعية نظيفة على الأهلي في احتفالية النادي المصري بمئويته، ولعب بطل أوروبا آنذاك بمشاركة كل من رونالدينيو وليونيل ميسي وصامويل إيتو.





هل يعود برشلونة الى مصر بعد 17 عاماً؟

رياضة

كرة القدم

عماد متعب

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