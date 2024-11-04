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فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت

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فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت
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كرة القدم

2024-11-04 | 00:35
فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت

هو من مواليد فويوس في مقاطعة فالنسيا

فيما تعرض الملك فيليب السادس والعائلة المالكة للرشق بالطين خلال زيارتهم الى المنطقة المنكوبة، وجّه فيران توريس، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وهو من مواليد فويوس في مقاطعة فالنسيا، رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة الاسبانية المركزية وحكومة المقاطعة.
فعلى خلفية الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة فالنسيا وبعض مناطق مقاطعتها، بسبب إعصار "دانا"، وأدت الى مئات الضحايا بين قتيل ومفقود، كتب توريس على إنستغرام أن "الدولة فشلت".
ودعا لاعب برشلونة، ابن فالنسيا، إلى "التغيير في هذا البلد"، بعد أن رأى أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة في جميع المناطق المتضررة.
وكتب توريس الى جانب صورة لعلم مقاطعة فالنسيا وسط الوحل الناجم عن السيول والأمطار الغزيرة "نحن بحاجة إلى التغيير في هذا البلد، لا أملك حتى القوة للذهاب إلى الملعب لمشاهدة زملائي يلعبون، وأنا يغمرني الإحباط والسخط من حكامنا، سواء كانوا هذا أو ذاك".
وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يتقدم البلد بأكمله إلى الأمام، وهذا يمكن أن يحدث في أي مكان .. نشعر بحرارة ودعم جميع مواطنينا، لقد فشلت الدولة، والشعب ينقذ الشعب .. فيسكا فالنسيا وتحيا إسبانيا”.


فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت

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