فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت

🚨⚡️ ملك إسبانيا يتعرض للإهانة والرجم بالطين والصخور خلال زيارة أفراد العائلة المالكة للمناطق المتضررة من الفيضانات في بايبرتا، فالنسيا. pic.twitter.com/fFL6bTj8cX — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 3, 2024

فيما تعرض الملك فيليب السادس والعائلة المالكة للرشق بالطين خلال زيارتهم الى المنطقة المنكوبة، وجّه فيران توريس، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، وهو من مواليد فويوس في مقاطعة فالنسيا، رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة الاسبانية المركزية وحكومة المقاطعة.فعلى خلفية الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة فالنسيا وبعض مناطق مقاطعتها، بسبب إعصار "دانا"، وأدت الى مئات الضحايا بين قتيل ومفقود، كتب توريس على إنستغرام أن "الدولة فشلت".ودعا لاعب برشلونة، ابن فالنسيا، إلى "التغيير في هذا البلد"، بعد أن رأى أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة في جميع المناطق المتضررة.وكتب توريس الى جانب صورة لعلم مقاطعة فالنسيا وسط الوحل الناجم عن السيول والأمطار الغزيرة "نحن بحاجة إلى التغيير في هذا البلد، لا أملك حتى القوة للذهاب إلى الملعب لمشاهدة زملائي يلعبون، وأنا يغمرني الإحباط والسخط من حكامنا، سواء كانوا هذا أو ذاك".وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يتقدم البلد بأكمله إلى الأمام، وهذا يمكن أن يحدث في أي مكان .. نشعر بحرارة ودعم جميع مواطنينا، لقد فشلت الدولة، والشعب ينقذ الشعب .. فيسكا فالنسيا وتحيا إسبانيا”.