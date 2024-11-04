برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات

يواصل برشلونة تنفيذ خطة اللعب بخط دفاع متقدم بطريقة دقيقة للغاية

يواصل برشلونة تنفيذ خطة اللعب من الخارج، أي بخط دفاع متقدم، بطريقة دقيقة للغاية، تثير جنون منافسيه، وهو ما حصل في مباراة الديربي، حيث سجل إسبانيول ثلاثة أهداف، تم الغاء اثنين منها بداعي التسلل.

وحقق برشلونة انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في الدوري الاسباني، من أصل 12 مباراة خاضها، رافعاً رصيده في الصدارة الى 33 نقطة، بفرق تسع نقاط عن ريال مدريد، وللأخير مباراة مؤجلة مع فالنسيا، وجاء الفوز (3-1) في ديربي كاتالونيا، على الضيف إسبانيول على ملعب مونتجويك.

وحتى الآن، تم إلغاء 13 هدفاً لمنافسي برشلونة، 7 منها بفضل تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تعمل كضمان لمصلحة نظام لعب برشلونة الشجاع.

وكان أهم هذه الأهداف، اثنان سجلهما كيليان مبابي وألغيا في سقوط ريال مدريد (0-4)، الذي وقع 12 مرة في مصيدة التسلل، علماً أن هدفاً من خارج الاحصاءات كان مهماً، وهو الذي سجله هاري كين لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وألغي أيضا (1-4).

وفي الجولات الـ12 من عمر الدوري، ارتفع عدد المرّات التي رُفعت فيها راية التسلل إلى 82، أي أكثر من ضعف ما سجله أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.







