ليونيل ميسي في برشلونة مجدداً

ما زال مشجعو برشلونة يشعرون بالغضب حتى الآن

ما زال مشجعو برشلونة يشعرون بالغضب حتى الآن، حول كيفية انتهاء فترة ليونيل ميسي في النادي، والعودة التي لم تحدث أبداً، على الرغم من كل الوعود، لكنّ اللاعب الأرجنتيني لن يسمح لعلاقاته المتوترة مع الإدارة الحالية بالتأثير على الذكرى السنوية الـ 125 للنادي.

فبعد أن وعد الرئيس الحالي جوان لابورتا علناً بإبقاء ميسي في النادي، ثم تراجع عن عرضه في اليوم الذي كان من المقرر فيه توقيع العقد، قام الأرجنتيني وعائلته منذ ذلك الحين بالابتعاد عن أي علاقة به.

وحتى عندما حاول لابورتا إعادة ميسي إلى النادي بعد ذلك بعامين، لم يتمكن من تقديم عرض عقد ثابت، وتساءل البعض عما إذا كان هذا التوتر قد يؤثر على علاقة ميسي بالنادي ككل.

لكن لاعب انتر ميامي قرر ان يتواجد في الذكرى 125 للبلاوجرانا هذا الشهر إذا تمت دعوته، فوفقاً لريليفو، فإنّ ميسي منفتح على القيام بكل ما يطلبه منه النادي لاحتفالاته في 29 تشرين الثاني - نوفمبر، في ليسيو.

وتردد كلام عن مباراة ودية بين إنتر ميامي وبرشلونة، ما يمنح مشجعي البلاوجرانا الفرصة لرؤية ميسي للمرة الأخيرة، بعدما غنوا لاسمه في نهاية كل أسبوع لمدة عقد ونصف، الا ان ذلك لم يتحقق بعد.





