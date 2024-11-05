فيديو - هدف لميسي بنسخة أرمنية في الدوري الروسي

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Après Vahan Bichakhchyan 🇦🇲 hier, aujourd’hui c’est Eduard Spertsyan 🇦🇲 qui marque sur un superbe coup franc avec Krasnodar 🇷🇺 ! 🤯#Spertsyan pic.twitter.com/hjpsiKeWD0 — Arménie Football (@ArmenieFootball) November 3, 2024

سحق نادي كراسنودار ضيفه أورينبورغ (4-0) في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الروسي الممتاز.وتوالى على التسجيل كل من كيفن بينا من الرأس الأخضر والروسي دانيلا كوزلوف والأرمني إدوارد سبيرتيان والكولومبي جون كوردوبا.وكان الهدف الثالث الذي سجله لاعب خط الوسط الأرمني إدوارد سبيرتيان هو الأجمل، حيث جاء من تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة، على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.هذا الفوز هو الحادي عشر على توالياً لكراسنودار، الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة، منفرداً بصدارة الدوري، بفرق ثلاث نقاط عن وصيفه زينيت بطرسبورغ، حامل اللقب، فيما يقبع أورينبورغ في قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط.