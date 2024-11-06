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فضائح المراهنات تطارد كرة القدم البرازيلية

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فضائح المراهنات تطارد كرة القدم البرازيلية
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كرة القدم

2024-11-06 | 02:13
فضائح المراهنات تطارد كرة القدم البرازيلية

السلطات البرازيلية تحقق مع مهاجم فلامنجو برونو هنريكي

قالت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء إنّها تحقق مع مهاجم فلامنجو برونو هنريكي للاشتباه في تعمّده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة في دوري الدرجة الأولى من أجل فوز أقاربه برهان.
ووفقاً للشرطة، يُشتبه في أنّ اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، تعمّد الحصول على البطاقة في مباراة على أرضه أمام سانتوس في تشرين الثاني - نوفمبر 2023، والتي خسرها فلامنجو (1-2) في ريو دي جانيرو.
وشارك أكثر من 50 ضابط شرطة مدعومين بأعضاء من فرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة التابعة للنيابة العامة في 12 مداهمة في عدّة مدن في البرازيل، وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة فتشت منزل هنريكي وكذلك غرفته في ملعب تدريب فلامنجو.
في المباراة المعنية، تلقّى هنريكي بطاقة صفراء بسبب خطأ في نهاية المباراة، ثمّ طُرد بعد ذلك بسبب جداله مع الحكم.
وأظهرت بيانات الشرطة البرازيلية أنّ الرهانات المشبوهة وُضعت من قبل أفراد عائلة اللاعب، وكذلك من قبل مجموعة أخرى تخضع للتحقيق.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام أّن شقيق اللاعب وزوجة شقيقه وأحد أبناء عمومته فتحوا حسابات على مواقع المراهنات في يوم المباراة، وراهنوا على حصول اللاعب على بطاقة صفراء.
هزت كرة القدم البرازيلية العديد من فضائح المراهنات الرياضية في السنوات الأخيرة، ففي أيلول - سبتمبر 2023، مدّد الفيفا إيقاف 11 لاعباً برازيليّاً متورّطاً في فضيحة مراهنات، ليطبق في جميع أنحاء العالم.
وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية، وقال رئيس اللجنة، السيناتور خورخي كاجورو، إنه سيتم استدعاء هنريكي للاستجواب بشأن الادعاءات الموجهة ضده.
وستستجوب اللجنة اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، الذي يلعب مع فريق وست هام الإنجليزي، بشأن مزاعم مماثلة تتعلق بأربع بطاقات صفراء حصل عليها خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



فضائح المراهنات تطارد كرة القدم البرازيلية

رياضة

كرة القدم

فلامنجو

برونو هنريكي

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