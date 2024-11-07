ليس فليك .. تييري هنري يحدد المسؤول عن تألق برشلونة

تم تعيين فليك مدرباً لبرشلونة في الصيف بعد رحيل تشافي

حدد أسطورة فرنسا ولاعب برشلونة السابق تييري هنري، الرجل المسؤول عن نجاح النادي مؤخراً، وهو ليس المدرب الالماني هانسي فليك، بحسب رأيه.

وتم تعيين فليك مدرب بايرن ميونيخ وألمانيا السابق، مدرباً لبرشلونة في الصيف بعد رحيل الاسباني تشافي هيرنانديز، وقدّم الفريق منذ توليه المسؤولية، أداءً عالياً، إذ يتصدر الفريق الكاتالوني جدول الدوري الإسباني، جامعاً 33 نقطة من 12 مباراة، بفرق تسع نقاط على غريمه ريال مدريد.

وانهال الكثير من الثناء على فليك لنجاحه في تغيير واقع النادي، لكن هنري ادّعى أن تشافي هو الرجل الذي يجب أن يُشكر على ما يحققه البارشا.

وقال "لا أعتقد أن هانسي فليك بدأ حقبة جديدة، بل تشافي هو الذي فعل، إنه يواصل ما فعله تشافي الذي كان أول من أشرك باو كوبارسي ولامين يامال والكثير من اللاعبين الشباب، وحين غادر وصل فليك وأكمل المهمة".

وأضاف "نعم، أعتقد أن هذا الفريق وصل إلى هنا هذا الموسم بسبب الموسمين اللذين مرّا ... أعتقد أن هذا الفريق في الوقت الحالي يجب اعتباره أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال ... وأنا أعتقد أنّهم قادرون على تحقيق ذلك".





