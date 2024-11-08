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استدعاء لاعب غير ألماني الى تشكيلة المانشافت !!

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استدعاء لاعب غير ألماني الى تشكيلة المانشافت !!
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كرة القدم

2024-11-08 | 02:36
استدعاء لاعب غير ألماني الى تشكيلة المانشافت !!

اضطر الاتحاد الألماني لكرة القدم الى إزالة لاعب من قائمة لاعبيه

اضطر الاتحاد الألماني لكرة القدم الى إزالة لاعب من قائمة لاعبيه في دوري الأمم الاوروبية، بغدما تبين أنه يلعب لبلد آخر.
واستدعى جوليان ناجلسمان، تشكيلة من 23 لاعباً لمباراتين ضد البوسنة والهرسك والمجر، حيث تتطلع ألمانيا إلى تأمين مكانها على رأس المجموعة A3 في دوري الأمم.
وكان هناك عدد من المفاجآت، حيث تم استدعاء حارس مرمى مانشستر سيتي ستيفان أورتيغا لأول مرة، كما تم تضمين كاي هافيرتز على الرغم من تعرضه لإصابة في الرأس في هزيمة أرسنال (0-1) أمام إنتر ميلان.
كما تم استدعاء فيليكس نميشا، لاعب بوروسيا دورتموند، بعد غياب دام 14 شهراً عن المنتخب الوطني، لكن المشجعين فوجئوا أكثر باسم مختلف تم إدراجه في قائمة الفريق الأولية، وهو ليس ألمانياً في الواقع.
داريو سيتس هو لاعب دولي مع منتخب لاتفيا، وقد سجل هدفاً واحداً في مبارياته بعد أن كان لاعبا منتظما في منتخبات الشباب.
لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في نادي هيلموند سبورت الهولندي في الدرجة الثانية، كان جزءاً من رسم بياني للفريق على الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، حتى أنّ الرسم أظهر ستيس يرتدي قميصا ألمانيا، مع تأكيد أنّه قد تم اختياره.
ثم تمت إزالة الرسم بسرعة من الموقع، وألقى الاتحاد الألماني لكرة القدم باللوم على خطأ فني في قاعدة بياناته، ويبدو أن مشاركة سيتس يوماً مع منتخب لاتفيا تحت 21 عاماً ضد ألمانيا هو ما تسبب بهذا الخطأ.
وقدم اتحاد لاتفيا لكرة القدم ردا فكاهياً على الخطأ على حسابه الرسمي على تويتر، فكتب "مرحبا @DFB_Team، نحن نقدّر اهتمامك، لكن رحلة داريو سيتس محجوزة بالفعل إلى ريغا".



استدعاء لاعب غير ألماني الى تشكيلة المانشافت !!

رياضة

كرة القدم

جوليان ناجلسمان

داريو سيتس

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