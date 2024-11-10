فيديو - لاعب برازيلي شاب موهوب على رادار السيتي

يلعب في محور الدفاع مع خبرة دولية لا بأس بها

هو لويز باهيا، لاعب الوسط، الذي يلعب في محور الدفاع، مع خبرة دولية لا بأس بها، حيث لعب عشر مباريات مع منتخب البرازيل تحت 17 سنة، وسجل هدفاً واحداً في مرمى باراجواي.

هذا الموسم، في دوري البرازيل تحت 20 عاماً، أصبح لاعباً أساسياً مع كورينثيانز ولعب معه 17 مباراة في 19 جولة وسجل هدفين.

هذا الأسبوع، تم استدعاؤه لأول مرة في مسيرته لمباراة مع الفريق الأول، وأتيحت له الفرصة للمشاركة لأول مرة في كرة القدم الاحترافية ضد فيتوريا.

ارتبط اسم لاعب الوسط في الآونة الأخيرة بمجموعة السيتي، مالكي ناديي مانشستر سيتي وجيرونا من بين العديد من الأندية الأخرى في جميع أنحاء القارة.

تقوم فلسفة هذه المجموعة، في كثير من الحالات، على البحث عن المواهب الشابة لإعادة تقييمها أو التي يمكن أن تكون مفيدة لنادي مانشستر، علماً أنه تم تحديد الشرط الجزائي للاعب الوسط بمبلغ 50 مليون يورو، وهو رقم في متناول المجموعة.









