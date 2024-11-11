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هل يلعب لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟

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هل يلعب لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟
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كرة القدم

2024-11-11 | 01:16
هل يلعب لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟

بعد غيابه عن خسارة برشلونة في الدوري الإسباني (0-1) أمام ريال سوسيداد

قدّم هانسي فليك، مدرب برشلونة، تحديثا عن لامين يامال، بعد غيابه عن خسارة برشلونة في الدوري الإسباني (0-1) أمام ريال سوسيداد، في هزيمة هي الاولى في الدوري على ملعب أنويتا منذ العام 2016، والتي كسرت سلسلة انتصارات امتدت لسبع مباريات متتالية.
وكان لامين يامال غائباً ما ترك أثراً ملحوظًا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، بعد أن قرّر المدرب إراحته، إثر الضربة التي تعرّض لها في مباراة دوري أبطال أوروبا ضدّ النجم الأحمر في منتصف الأسبوع الماضي، حيث تواجد في المدرّجات لمشاهدة فريقه.
وسئل فليك عن حالة يامال ولياقته البدنية، فقال أنّ الفريق افتقد لامين، وهو أمر طبيعي، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيعود مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، ويعتقد أنّ الأطباء سيطلبون منه عدم اللعب للمنتخب الوطني، مؤكّداً أنّه لم يكن بإمكانه لعب المباراة ضد سوسيداد.
كما علّق فليك على هدف ليفاندوفسكي الملغى بداعي التسلل، فقال أنّه يعتقد أنّ هدف ليفا كان صحيحاً، وأنّ قرار الحكم بإلغائه كان خاطئاً، ولو احتسب الهدف لكانت المباراة اختلفت.
وتمّ استدعاء لامين يامال للانضمام إلى منتخب إسبانيا في الأيام المقبلة، قبل مواجهة ثنائية في دوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك في 15 تشرين الثاني - نوفمبر قبل المباراة الختامية للعام 2024 مع سويسرا بعد ثلاثة أيام في تينيريفي.


هل يلعب لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

لامين يامال

ريال سوسيداد

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