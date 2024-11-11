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برشلونة بلا تسديدة على المرمى في الدوري لأوّل مرّة منذ 10 سنوات

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برشلونة بلا تسديدة على المرمى في الدوري لأوّل مرّة منذ 10 سنوات
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كرة القدم

2024-11-11 | 01:17
برشلونة بلا تسديدة على المرمى في الدوري لأوّل مرّة منذ 10 سنوات

لم يسدّد الكاتلان أي كرة على المرمى في هذا اللقاء

في الجولة 13 من الدوري الإسباني، خسر برشلونة (0-1) خارج أرضه أمام ريال سوسيداد، ولم يسدّد الكاتلان أي كرة على المرمى في هذا اللقاء، وهو ما يحصل للمرة الأولى في السنوات العشر الماضية، حيث انقضى عقد من الزمن منذ آخر مباراة بلا تسديدات على المرمى في الدوري المحلي.
في هذه المباراة أكمل برشلونة 11 تسديدة، ولا أي واحدة أصابت المرمى، وهو ما لم يحصل في مباراة في الدوري الإسباني منذ أيلول - سبتمبر 2014، عندما تعادل سلباً مع ملقة خارج أرضه.
هاتان المباراتان هما الوحيدتان في الدوري الإسباني اللتان لم يكن لبرشلونة فيهما أي تسديدات على المرمى منذ البدء بجمع الإحصائيات في موسم 2003-04.
وبعد هذه المباراة، يكون البارشا قد حقق 11 فوزاً وخسارتين في أول 13 جولة من الدوري الإسباني، واستمر في صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على ريال مدريد، الذي لديه مباراة واحدة أقل.


    


برشلونة بلا تسديدة على المرمى في الدوري لأوّل مرّة منذ 10 سنوات

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال سوسيداد

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