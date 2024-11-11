من هو المُشجّع الذي توفيّ أثناء قمّة بايرن وبنفيكا؟

حضر المباراة بين بايرن ميونيخ وبنفيكا عندما تعرض لأزمة قلبية

كان رومان جان، الذي كان يدرب منتخب لوكسمبورغ لكرة القدم للسيدات في الفترة من 2006 و2012، قد حضر المباراة في دوري أبطال أوروبا، بين بايرن ميونيخ وبنفيكا عندما تعرض لأزمة قلبية.

تلقى المدير الفني السابق العلاج الطبي بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، حيث تم إنعاشه من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.

ولكن بعد ساعة واحدة من صافرة النهاية وفوز الفريق الألماني (1-0)، تم إبلاغ بايرن ميونيخ بوفاة جان، فأصدر بياناً "خيمت مناسبة حزينة على فوز بايرن ميونيخ على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كانت حالة طبية طارئة في مدرجات ملعب أليانز أرينا ألقت بظلالها على المباراة منذ البداية، فامتنعت جماهير سودكورف (ألتراس بايرن) عن دعم فريقها الصاخب المعتاد، وبعد حوالي ساعة من صافرة النهاية، تلقى بطل ألمانيا القياسي خبراً حزيناً بوفاة المشجع - المدرب".

وأثنى فينسنت كومباني، مدرب البايرن على جان قائلاً "لم نحتفل كثيراً بعد المباراة"، بينما قال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل "هناك بالتأكيد أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم"







