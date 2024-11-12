القبض على لاعب بتهمة التهرب من 26 حكم قضائي

التهرب من 26 حكم قضائي تتعلق بعدم سداد إيصالات أمانة

ألقى الأمن المصري القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة التهرب من 26 حكم قضائي تتعلق بعدم سداده إيصالات أمانة.

وجاء في التحقيقات، أن غزال تهرّب من أحكام قضائية صدرت عن محكمة التجمع الأول تتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد، الى جانب قضايا أخرى تحت تصرف النيابة العامة، وقد بلغ إجمالي الأحكام 26 حكما قضائيا.

واللافت، أن أصحاب الشكوى بينهم نجوم كرة قدم اتهموه بالنصب عليهم، من خلال عدم سداد أرباح في الشركة التي يديرها للاستيراد والتصدير.

ويبلغ غزال 32 عاماً، وهو لعب لأندية وادي دجلة وسموحة والمقاصة وناسيونال البرتغالي وجويزهو زيتشينغ الصيني، وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.







