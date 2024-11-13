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الشيشة تُسبب مُشكلة لكيليان مبابي مع الجماهير

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الشيشة تُسبب مُشكلة لكيليان مبابي مع الجماهير
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كرة القدم

2024-11-13 | 01:49
الشيشة تُسبب مُشكلة لكيليان مبابي مع الجماهير

صور أثارت احداها جدلاً واسعاً على وسائل التواصل

نشر اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، صوراً أثارت احداها جدلاً واسعاً على وسائل التواصل، وخصوصاً في أوساط جماهير ناديه وجماهير "الديوك".
وكان المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، استبعد مبابي عن تشكيلة "الديوك" لمواجهة منتخبيّ الكيان الصهيوني وإيطاليا يوميّ 14 و17 الشهر الجاري في دوري الأمم الأوروبية، وقبلها عن المباريات الدولية الماضية في الشهر الفائت، بسبب معاناته من إصابة طفيفة في الفخذ.
فقد نشر مبابي مجموعة من الصور عبر إنستغرام، ظهر فيها وهو يلعب "البلاي ستشين" مع زميله السابق في باريس سان جيرمان وصديقه المُقرّب المغربي أشرف حكيمي، حيث سافر إلى باريس للاحتفال معه بعيد ميلاده السادس والعشرين.
وتسببت إحدى الصور بحالة من الجدل على مواقع التواصل بسبب ظهور "الأرجيلة" أو "الشيشة" في الخلفية، دون أن يكون واضحاً من هو الشخص الذي يستعملها.
ولم يهز مبابي الشباك في آخر 4 مباريات لعبها مع ريال مدريد، ويعود هدفه الأخير مع "الملكي" إلى 19 تشرين الاول - أكتوبر الماضي في مرمى سلتا فيغو في الدوري الإسباني.



الشيشة تُسبب مُشكلة لكيليان مبابي مع الجماهير

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

أشرف حكيمي

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