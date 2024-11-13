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فيديو - برشلونة يستعد لإطلاق موهبته الجديدة قريباً جداً

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فيديو - برشلونة يستعد لإطلاق موهبته الجديدة قريباً جداً
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كرة القدم

2024-11-13 | 01:52
فيديو - برشلونة يستعد لإطلاق موهبته الجديدة قريباً جداً

برشلونة يستعدّ للكشف عن فلتة الكروية الجديدة

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية بأنّ برشلونة يستعدّ للكشف عن فلتة الكروية الجديدة، التي تشبه في الكثير من الخصال، نجمها الصاعد لامين يامال، الفائز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب واعد في حفل الكرة الذهبية مؤخراً.
وأكّدت الصحيفة أنّ لاعب برشلونة توني فيرنانديز، البالغ 16 ربيعاً فقط، يتميّز بمخزونه الفني والمهاري الكبير ورؤيته الثاقبة ومهارته التسجيل وصناعة التمريرات الحاسمة.
وتأخر استدعاء اللاعب الى فريق المدرب الألماني هانسي فليك بسبب تعرضه لإصابة سوف تبعده عن الفريق حتى الشهر المقبل.
وذكرت الصحيفة أنّ اللاعب المتعدد المراكز أثار أعجاب مدرب برشلونة كثيراً، وخصوصاً خلال فترة الإعداد الصيفية التي سبقت الموسم في الولايات المتحدة، حيث شارك في المباراتين الوديتين التحضيريتين أمام مانشستر سيتي وميلان.




فيديو - برشلونة يستعد لإطلاق موهبته الجديدة قريباً جداً

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

توني فيرنانديز

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