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دونالد ترامب كاد يشتري رينجرز الاسكتلندي .. ثم تراجع

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دونالد ترامب كاد يشتري رينجرز الاسكتلندي .. ثم تراجع
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كرة القدم

2024-11-13 | 01:54
دونالد ترامب كاد يشتري رينجرز الاسكتلندي .. ثم تراجع

تطلع الرئيس دونالد ترامب ذات مرة إلى الاستحواذ على نادي رينجرز

تطلع الرئيس دونالد ترامب ذات مرة إلى الاستحواذ على نادي رينجرز الاسكتلندي خلال أزمته المالية، وكان ذلك في العام 2012.
آنذاك، كان نادي "إيبروكس" على حافة الهاوية، حيث كان يبحث عن منقذ وسط انهيار كارثي شهد سقوطه ومواجهته للتصفية وهبوطه إلى الدرجة الرابعة في كرة القدم الاسكتلندية.
وفيما يستعد ترامب لتولي فترة رئاسية أخرى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، بعد أن حقق انتصارات كبيرة في ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا وكارولينا الشمالية يوم الأربعاء الفائت، اتضح أنه حاول ذات مرة شراء الرينجرز.
ولا يخفى على أحد جذور ترامب، رجل الأعمال الاسكتلندي الأصل، من والدته ماري آن ماكلويد التي تنحدر من روس-شاير.
في ذلك الوقت، كان ترامب مشغولاً بمحاولة إنشاء أول مشروع لملعب جولف له في اسكتلندا بالقرب من أبردين، وهو لم يكن غريباً عن المشاريع الرياضية، حيث عمل في الثمانينيات في دوري كرة القدم الأميركي مع ”نيو جيرسي جنرالز“ الذي لم يعد له وجود الآن.
ألقى ترامب نظرة ”جادة“ على الوضع المزري الذي وجد رينجرز نفسه فيه، وفكّر فيما إذا كان سينقضّ على النادي كفارسه الذي يرتدي درعاً لامعاً، وفي تخيل للمشهد: تسمية ملعب إيبروكس باسم ترامب إيبروكس.
وقال مصدر مقرب من ترامب لصحيفة ”برس آند جورنال“ في ذلك الوقت "لقد نظرنا بجدية وابتعدنا، لم يكن الأمر منطقياً بالنسبة لنا، على الرغم من أنه نادٍ عظيم، فقد انسحبنا".
نقلاً عن دايلي ستار الانجليزية بتصرّف



دونالد ترامب كاد يشتري رينجرز الاسكتلندي .. ثم تراجع

رياضة

كرة القدم

دونالد ترامبب

رينجرز

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