غاسكوين يفشل خمس مرات في المشاركة ببرنامج شهير

حاول النجم السابق المشاركة في برنامج "أنا مشهور" خمس مرات

حاول النجم السابق بول جاسكوين، المشاركة في برنامج "أنا مشهور" خمس مرات، لكن الفريق التنفيذي يستمر في رفضه.

ويريد نجم كرة القدم أن يواصل أسلوب حياته الجامح، حيث يشتهر "غازا" بقصصه المجنونة السابقة التي كان يشرب فيها الخمر، لكن قناة ITVلا تريده.

ويبدو أن لعبه للعديد من الأندية، بما في ذلك نيوكاسل وتوتنهام ومشاركته في 57 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لم يكن إنجازاً كافياً بالنسبة للقناة، مع أنه لم يمانع من احتمال مواجهته لعنكبوت الصيادين وجهاً لوجه أو تناول طعام سحري.

وتحدث اللاعب السابق على خشبة المسرح في حفل أقيم يوم السابع من الشهر الجاري، وخُصص لسيرة حياته، مستخدمً سيل من الكلمات البذيئة، كاشفاً عن سبب إعراضه عن المشاركة في تلفزيون الواقع.

وقال غاسكوين شارحاً أنه لم ينجح خمس مرات في اختبار الطبيب النفسي للبرنامج المذكور "حسناً، لسوء الحظ، هذا صحيح للأسف، هذه هي الحقيقة لله، في المرة الأولى كنت تحت تأثير الكوكايين، وفي المرة الثانية قلت لها أن تغرب عن وجهي، وفي المرة الثالثة لم أرغب في رؤيتها مرة أخرى".

وقال غازا أنه ربما كان من الجيد أنه لم يظهر في البرنامج، فهو يخاف من الثعابين، ويعاني من رُهاب الأماكن المغلقة.









