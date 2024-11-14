وفاة اللاعب الدولي بعد شهر في الغيبوبة الاصطناعية

بعد أكثر من شهر بقليل من إصابته بجروح خطيرة

توفي اللاعب الدولي الإكوادوري ماركو أنغولو بشكل مأساوي عن 22 عاماً، بعد أكثر من شهر بقليل من إصابته بجروح خطيرة في حادث سيارة.

وكان لاعب خط الوسط الدفاعي، الذي لعب لبطل الدوري الإكوادوري L.D.U. كيتو على سبيل الإعارة، من سينسيناتي الأميركي، في سيارة حين اصطدمت بحاجز معدني جنوب شرق كيتو في السابع من تشرين الأول - أكتوبر الفائت.

وأسفر الحادث أيضاً عن مقتل زميله السابق في فريق الشباب روبرتو كابيزاس، حسبما أكد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم إن أنغولو "دافع عن ألوان بلادنا في كل فرصة أتيحت له بموهبته وتفانيه، ولم يكن لاعبا رائعا فحسب ، بل كان زميلا رائعا، إنه يترك ألما عميقا في قلوبنا".

لعب أنغولو مع منتخبات الإكوادور تحت 17 عاما وتحت 20 عاما، قبل أن يظهر لأول مرة مع المنتخب الاول في مباراتين وديتين ضد العراق في تشرين الثاني - نوفمبر 2022 وضد أستراليا في آذار - مارس من العام الماضي.









