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دييغو فورلان في أول مباراة احترافية في ميادين التنس

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دييغو فورلان في أول مباراة احترافية في ميادين التنس
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كرة القدم

2024-11-15 | 01:46
دييغو فورلان في أول مباراة احترافية في ميادين التنس

ظهر لاعب كرة القدم السابق لأول مرة في دورة احترافية

في عالم الرياضة، غالبا ما تكون هناك "عمليات انتقال" غريبة للغاية، حيث مايكل جوردان يلعب البيسبول، ويوسين بولت يلعب كرة القدم، وغاريث بيل يتنافس في بطولات الجولف.
أحدث مثال شهدناه في العالم، كان في التنس، حيث ظهر لاعب كرة القدم السابق، الدولي الأوروغوياني السابق دييغو فورلان لأول مرة يوم الأربعاء الفائت في دورة احترافية جنبا إلى جنب مع الأرجنتيني فيديريكو كوريا.
وعانى الثنائي، الذي تلقى تصفيقا وهتافات من الجمهور الذي ملأ مدرجات كاراسكو لاون للتنس في مونتيفيديو، لرؤية الفائز بالحذاء الذهبي مرتين، من هزيمة قاسية في دورة أوروغواي المفتوحة، على يد الثنائي البوليفي بوريس أرياس وفيديريكو زيبالوس (1-6 و2-6).


دييغو فورلان في أول مباراة احترافية في ميادين التنس

رياضة

كرة القدم

دييغو فورلان

فيديريكو كوريا

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