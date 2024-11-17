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صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

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صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !
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كرة القدم

2024-11-17 | 04:33
صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

السويسرية أليشا ليمان وصديقها البرازيلي دوغلاس لويز، نجما نادي يوفنتوس الإيطالي، للسيدات والرجال، ظهرا معاً في جلسة تصوير، ولكن بصحبة كائن غريب بملامح فضائية، وفي هيئة إنسان.
 

والكائن الفضائي هو ليل مايو، الذي يتمتع بمتابعة من 1.5 مليوناً على انستغرام، وقد نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صوراً لهذه الجلسة الدعائية، التي حملت اسم "ناسا"، نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية، والتي تمت لحساب شركة أديداس، بموجب عقدها مع "السيدة العجوز".
 

وخُصص التصوير للترويج لمجموعة ملابس يوفنتوس الجديدة، المستوحاة من "ناسا"، وتم تصوير ليل مايو وهو يتجول في أماكن أخرى من العالم، وهو ليس كائناً فضائيا حقيقيا بالطبع، بل هو جزء من دعامة لفيلم قديمة أنشأها أليكس مارتين.



صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

رياضة

كرة القدم

أليشا ليمان

دوغلاس لويز

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