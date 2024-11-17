صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

السويسرية أليشا ليمان وصديقها البرازيلي دوغلاس لويز، نجما نادي يوفنتوس الإيطالي، للسيدات والرجال، ظهرا معاً في جلسة تصوير، ولكن بصحبة كائن غريب بملامح فضائية، وفي هيئة إنسان.



والكائن الفضائي هو ليل مايو، الذي يتمتع بمتابعة من 1.5 مليوناً على انستغرام، وقد نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صوراً لهذه الجلسة الدعائية، التي حملت اسم "ناسا"، نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية، والتي تمت لحساب شركة أديداس، بموجب عقدها مع "السيدة العجوز". والكائن الفضائي هو ليل مايو، الذي يتمتع بمتابعة من 1.5 مليوناً على انستغرام، وقد نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صوراً لهذه الجلسة الدعائية، التي حملت اسم "ناسا"، نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية، والتي تمت لحساب شركة أديداس، بموجب عقدها مع "السيدة العجوز".